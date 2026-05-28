Премьер Мишустин назначил Владимира Исаева гендиректором ЗАЭС

Исаев будет возглавлять Запорожскую АЭС следующие два года.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Владислава Исаева генеральным директором Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) сроком на два года. Соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов.

Ранее глава Росатома Алексей Лихачев сообщил, что украинские боевики своими атаками на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) хотят измотать людей. Этот месяц характеризуется беспрецедентным количеством атак и по инфраструктуре ЗАЭС, и по социальной инфраструктуре Энергодара. По его словам, «идет охота» за личным автотранспортом, выжигаются автобусы, бьют по вышкам мобильной связи, жилым районам, чтобы люди жили в постоянной панике и страхе. Однако Росатом встанет горой за Энергодар, и уже запустил программу поддержки, добавил Лихачев.

Запорожская АЭС: от флагмана энергетики к символу ядерной угрозы
Запорожская АЭС — самая мощная атомная станция в Европе. Уже три года она существует в режиме перманентного кризиса. С 2022 года объект контролируется российскими войсками, реакторы остановлены, но риски сохраняются. Станция превратилась в символ беспрецедентной угрозы — возможной ядерной аварии в зоне активных боевых действий. Эта ситуация держит в напряжении все международное сообщество, особенно экспертов МАГАТЭ. Разбираемся, что представляет собой станция и в чем заключается главная опасность сегодня.
