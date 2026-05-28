Премьер Мишустин назначил Владимира Исаева гендиректором ЗАЭС

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Владислава Исаева генеральным директором Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) сроком на два года. Соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов.
Ранее глава Росатома Алексей Лихачев сообщил, что украинские боевики своими атаками на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) хотят измотать людей. Этот месяц характеризуется беспрецедентным количеством атак и по инфраструктуре ЗАЭС, и по социальной инфраструктуре Энергодара. По его словам, «идет охота» за личным автотранспортом, выжигаются автобусы, бьют по вышкам мобильной связи, жилым районам, чтобы люди жили в постоянной панике и страхе. Однако Росатом встанет горой за Энергодар, и уже запустил программу поддержки, добавил Лихачев.