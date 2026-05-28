Нацбанк понизил курс доллара и курс евро на 29 мая перед выходными

Национальным банком изменены курсы валют на 29 мая, пятницу. Так, курс доллара и курс евро стали ниже перед выходными, а курс российского рубля стал выше.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на пятницу, 29 мая, Национальным банком определены такие курсы валют: 1 доллар США равен 2,7596 белорусского рубля, 1 евро — 3,2047 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,8720 белорусского рубля.
В сравнении с курсами валют, установленными на четверг, 28 мая, курс доллара и курс евро стали ниже, а курс российского рубля подрос в пятницу, 29 мая. Заметнее других в сторону уменьшения изменился курс европейской валюты.
В денежном выражении курс доллара стал ниже на 0,0042 белрубля, курс евро уменьшился на 0,0135 белрубля, а курс российского рубля подрос на 0,0018 белрубля.
