Законопроект о «правиле Болар» для лекарств может пройти первое чтение в июле

Если проект будет принят, производители дженериков — аналогов оригинальных препаратов — смогут начинать исследования и регистрацию лекарств еще до окончания патентной защиты. Таким образом копии, которые обычно в разы дешевле оригинальных средств, смогут выходить на рынок быстрее. В России сейчас есть правовая неопределенность по поводу того, что фармпроизводители могут делать с чужими запатентованными изобретениями. Например, не до конца ясно, как и когда можно регистрировать воспроизведенный препарат, а также предельную цену на него, отмечается в пояснительной записке к проекту.