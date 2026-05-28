Бессент подтвердил предварительную разработку купюры в $250 с портретом Трампа

ВАШИНГТОН, 28 мая. /ТАСС/. Министр финансов США Скотт Бессент на брифинге в Белом доме подтвердил информацию о том, что его ведомство разрабатывает дизайн купюры номиналом $250 с портретом действующего президента Дональда Трампа. Он отметил, для ее введения в оборот требуется изменение законодательства, поэтому работы являются предварительными.
Его попросили прокомментировать соответствующую публикацию газеты The Washington Post. «Сейчас на американской валюте не может быть изображен ни один ныне живущий человек и на ней должна быть надпись In God We Trust (дословно “В Бога мы верим”, более корректный вариант — “На Бога уповаем” — прим. ТАСС). Итак, прямо сейчас в Палате [представителей Конгресса США] и в Сенате находится на рассмотрении законопроект, изменяющий первое требование, чтобы живой человек, Дональд Трамп, мог быть изображен на купюре в $250», — ответил он.
«Так что все в руках… все решается на Капитолийском холме (в Конгрессе США — прим. ТАСС). Поэтому в Министерстве финансов мы заранее подготовились на случай, если законопроект будет принят, но мы будем придерживаться законодательства», — добавил Бессент.
Кроме того, он указал, что не понял смысла статьи The Washington Post, указав, что публикация «ужасно написана и отредактирована».
По сведениям издания, Минфин США продвигает идею создания купюры в $250 с изображением действующего президента. В случае успеха Трамп станет первым за 150 лет человеком, при жизни попавшим на долларовую банкноту. Как указала газета, один из вариантов макета уже подготовлен. Его автор — художник Иэн Александер — подтвердил The Washington Post его существование и заявил, что даже разговаривал с Трампом на тему внесения изменений в дизайн купюры: добавления цветов американского флага и логотипа к 250-летию основания США.
Декларация независимости, принятая в 1776 году, провозгласила свободу Соединенных Штатов от владычества Британской империи. Декларация была принята Конгрессом 2 июля 1776 года в Филадельфии (штат Пенсильвания). Еще через два дня Конгресс одобрил измененную версию документа и отдал распоряжение распечатать и распространить его среди населения, поэтому днем основания Соединенных Штатов считается 4 июля.