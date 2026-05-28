Бессент подтвердил предварительную разработку купюры в $250 с портретом Трампа

Его попросили прокомментировать соответствующую публикацию газеты The Washington Post. «Сейчас на американской валюте не может быть изображен ни один ныне живущий человек и на ней должна быть надпись In God We Trust (дословно “В Бога мы верим”, более корректный вариант — “На Бога уповаем” — прим. ТАСС). Итак, прямо сейчас в Палате [представителей Конгресса США] и в Сенате находится на рассмотрении законопроект, изменяющий первое требование, чтобы живой человек, Дональд Трамп, мог быть изображен на купюре в $250», — ответил он.