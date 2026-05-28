США продлили до 27 июня генлицензию о переговорах по зарубежным активам «Лукойла»

ВАШИНГТОН, 28 мая. /ТАСС/. Министерство финансов США продлило до 27 июня срок действия лицензии, которая выводит из-под американских санкций ведение переговоров о продаже зарубежных активов российской нефтяной компании «Лукойл». Обновленный документ опубликован на сайте Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) этого ведомства.
Первоначально лицензия действовала до 17 января, а потом была неоднократно продлена, последний раз — до 30 мая. Она выводит из-под санкций США операции, связанные с переговорами о «продаже, отчуждении или передаче Lukoil International GmbH» и ее активов.