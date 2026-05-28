Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США продлили до 27 июня генлицензию о переговорах по зарубежным активам «Лукойла»

Первоначально лицензия действовала до 17 января, а потом была неоднократно продлена.

ВАШИНГТОН, 28 мая. /ТАСС/. Министерство финансов США продлило до 27 июня срок действия лицензии, которая выводит из-под американских санкций ведение переговоров о продаже зарубежных активов российской нефтяной компании «Лукойл». Обновленный документ опубликован на сайте Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) этого ведомства.

Первоначально лицензия действовала до 17 января, а потом была неоднократно продлена, последний раз — до 30 мая. Она выводит из-под санкций США операции, связанные с переговорами о «продаже, отчуждении или передаче Lukoil International GmbH» и ее активов.

В октябре 2025 года Минфин США включил «Лукойл» и «Роснефть», а также 34 дочерние структуры этих компаний в новый пакет американских санкций. Впоследствии OFAC выпустило и несколько раз продлевало лицензию на переговоры по продаже активов компании.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше