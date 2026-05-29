Слуцкий предложил создать госпрограмму снижения себестоимости роботов

Лидер ЛДПР считает, что развитие собственной компонентной базы, автоматизация и поддержка отечественных производителей позволят создать новые предприятия и рабочие места.

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил создать государственную программу по снижению себестоимости роботов в России минимум в два-три раза. Об этом он заявил ТАСС на встрече с производителями робототехники.

«Когда мы отстаем в робототехнике в 8,5 раз, проигрывают, в первую очередь, люди: рабочие места уходят, зарплаты не растут, будущее становится туманным. ЛДПР предлагает создать государственную программу снижения себестоимости роботов минимум в два-три раза», — сказал Слуцкий.

По его мнению, развитие собственной компонентной базы, автоматизация и поддержка отечественных производителей позволят создать новые предприятия и рабочие места. «Своя компонентная база, автоматизация, мощная поддержка отечественных производителей — это новые заводы, новые профессии, новая экономика. Пора перестать догонять и начать лидировать — с полным технологическим переустройством отрасли», — подчеркнул Слуцкий.

