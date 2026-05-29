Слуцкий призвал увеличить бюджетные места для подготовки кадров в робототехнике

Лидер ЛДПР также выступил за запуск программ переквалификации специалистов для развития отрасли.

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий призвал кратно увеличить бюджетные места в вузах и запустить программы переквалификации специалистов для развития робототехники в России. Об этом он заявил ТАСС на встрече с производителями робототехники.

«ЛДПР считает, что нужно кратно увеличить бюджетные места в вузах, запустить программы переквалификации по робототехнике и средствам малой механизации. Это инвестиция в будущее страны, в достойную работу для наших детей и внуков», — сказал Слуцкий.

По его словам, развитие робототехники может привести к изменению структуры занятости и повышению производительности труда. «Один русский оператор с помощью роботов способен заменить 5−10 иностранных работников — вот наш путь к технологическому и социальному суверенитету», — отметил парламентарий.

Лидер ЛДПР добавил, что предлагаемые меры направлены на снижение зависимости от трудовой миграции.

Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) в 2026 году: идеология, программа и роль в современной политике
ЛДПР — одна из старейших и самых известных оппозиционных партий страны. В 2026 году Либерально-демократическая партия России продолжает активно участвовать в политической жизни России, продвигая свои принципы и выдвигая кандидатов на выборы различного уровня.
Читать дальше