Слуцкий призвал увеличить бюджетные места для подготовки кадров в робототехнике

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий призвал кратно увеличить бюджетные места в вузах и запустить программы переквалификации специалистов для развития робототехники в России. Об этом он заявил ТАСС на встрече с производителями робототехники.
«ЛДПР считает, что нужно кратно увеличить бюджетные места в вузах, запустить программы переквалификации по робототехнике и средствам малой механизации. Это инвестиция в будущее страны, в достойную работу для наших детей и внуков», — сказал Слуцкий.
По его словам, развитие робототехники может привести к изменению структуры занятости и повышению производительности труда. «Один русский оператор с помощью роботов способен заменить 5−10 иностранных работников — вот наш путь к технологическому и социальному суверенитету», — отметил парламентарий.
Лидер ЛДПР добавил, что предлагаемые меры направлены на снижение зависимости от трудовой миграции.