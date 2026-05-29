Агрохолдинг «Русагро» перешел в управление Россельхозбанку

ПАО «Группа “Русагро”» перешло в управление к структуре Россельхозбанка — ООО «РСХБ — Финанс», указано в данных ЕГРЮЛ. Изменение в реестр внесли 28 мая. Согласно записи в реестре, структура получила статус управляющей организации холдинга.
5 мая Хамовнический суд Москвы обратил агрохолдинг в доход государства по иску Генпрокуратуры. По данным надзора, бизнес, чья стоимость оценивается более чем в 550 млрд руб., развивался благодаря политическим связям его основателя Вадима Мошковича, который на тот момент был сенатором от Белгородской области.
Уставный капитал агрохолдинга был разделен на 958 млн 749 тыс. 600 обыкновенных акций. Суд передал РФ контрольный пакет акций — более 65%. Иск был рассмотрен в рекордно короткие сроки.
