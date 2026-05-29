В Новосибирске швейные фабрики сокращают производство из-за маркетплейсов

В Новосибирской области наблюдается спад в лёгкой промышленности: ряд швейных фабрик вынужден снижать объёмы производства или полностью сворачивать деятельность. Как сообщает портал infopro54.ru, основной причиной тяжёлого положения отрасли стали непомерно высокие комиссии маркетплейсов, которые для многих производителей стали ключевым каналом сбыта.
Во втором квартале 2026 года ситуация в секторе резко ухудшилась. Предприятия были вынуждены перейти на сокращённый график, провести массовые увольнения и закрыть производственные цеха. Так, одна из компаний, обсуждавшая проблемы с Минпромторгом, была вынуждена полностью остановить выпуск продукции. По словам участников рынка, пессимистичные прогнозы, озвученные в начале года, полностью подтвердились.
Главным фактором кризиса стали торговые сборы электронных площадок, достигающие 65−70% от выручки, что лишает производство рентабельности. В связи с этим некоторые производители, подобно трикотажной фабрике «Удачный выбор», принимают решение об уходе с маркетплейсов, даже несмотря на сопутствующие издержки. Директор фабрики Марина Хряпинская подтвердила вынужденное сокращение штата из-за убыточности.
Попытки переключиться на традиционные офлайн-продажи не приносят облегчения из-за высокой стоимости аренды и обслуживания торговых точек. Согласно официальной статистике Новосибирскстата, за период с января по март 2026 года объём производства одежды в регионе сократился на 18,7%.