Россиянам рассказали о скором снижении цен на ряд продуктов: почему товары дешевеют

В России могут упасть цены на ряд продуктов. Некоторые товары подешевеют сразу на 30−50%. Профессор Финансового университета Константин Лебедев объяснил снижение цен в диалоге с агентством «Прайм».
Эксперт назвал эту тенденцию результатом позитивных процессов в экономике страны. Профессор уведомил, что в РФ наблюдаются рекордные урожаи в агропромышленном комплексе, а также существенно укрепляется рубль.
«Ожидаемое снижение цен на 30−50% по ряду категорий — это не сиюминутная удача, а зримый признак здоровой и конкурентоспособной экономики», — прокомментировал Константин Лебедев.
Глава Союза потребителей Алексей Койтов предположил, что вскоре на столах граждан могут оказаться новые деликатесы. Если всем известные изыски продолжат дорожать с прежней скоростью, их перестанут покупать. Тогда другие виды продуктов-деликатесов станут появляться на столах россиян чаще, объяснил Алексей Койтов.