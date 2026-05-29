Россиянам сказали, кому повысят пенсии с 1 июня

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ, кандидат экономических наук Игорь Балынин в эксклюзивном комментарии для aif.ru раскрыл, кому положена прибавка к пенсии с 1 июня 2026 года.
«Увеличение пенсий в июне 2026 года затронет тех пенсионеров, кому в мае исполнилось 80 лет. Для данной категории пенсионеров предусмотрено, во-первых, двукратное увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, а, во-вторых, осуществляемое с 2025 года включение в неё надбавки за уход», — уточнил Балынин.
Экономист привел наглядный пример, как отразится прибавка на размере выплат.
«Допустим страховая пенсия по старости, включая фиксированную выплату к ней, у 80-летнего юбиляра мая составляла в декабре 35 105 рублей. В январе сумма была проиндексирована на 7,6%, до 37 772,98 рубля. В феврале-мае пенсионеру из рассматриваемого примера была перечислена такая же сумма, а в июне будет уже увеличение в связи с 80-летним юбилеем в мае 2026 года, — отметил Балынин. — Фиксированная выплата к страховой пенсии по старости с 1 июня составляет 9 584,69 рубля, надбавка за уход — 1 413,86 рубля. Поэтому в июне в связи с достижением 80-летнего возраста размер страховой пенсии с учётом указанных оснований для увеличений у данного пенсионера возрастёт до 48771,53 рубля».
В результате в июне размер пенсии у 80-летнего юбиляра мая будет почти на 40% больше, чем был в декабре, и на почти 30% выше, чем в период с февраля по май 2026 года.
«Увеличение размера пенсионных выплат будет произведено автоматически, никаких заявлений подавать не нужно, у Социального фонда России есть вся необходимая информация», — подытожил Балынин.