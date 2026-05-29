Директор Черничук: ЗАЭС будет управлять только Россия

ЭНЕРГОДАР /Запорожская область/, 29 мая. /ТАСС/. Позиция относительно принадлежности и управления Запорожской АЭС неизменна — станция юридически и фактически является российской и останется таковой, заявил ТАСС директор Юрий Черничук.
«Запорожская АЭС в результате референдума на территории, на которой она расположена, и в результате придания ей юридического статуса юридически является станцией, которая входит сферу госкорпорации “Росатом” и является частью Российской Федерации как территориально, так и как объект использования ядерной энергии. Это что касается признания или не признания той стороной [Украиной]. Для нас это так, как я сказал», — сообщил Черничук.
Он подчеркнул, что Россия неоднократно отвергала идеи зарубежных политиков относительно возможного совместного управления станцией с какой-либо из стран.
«И еще раз акцентирую внимание, если кто-то забыл или не слышал, что ни технически, ни юридически невозможно управлять станцией двум разным системам, двум разным структурам. Можно получать какую-то совместную выгоду от продажи продукции, которую производит то или иное предприятие или атомная станция в данном случае. Но управлять — два руля у машины быть не может. Должен быть один, и он определен», — заключил собеседник агентства.