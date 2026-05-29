Директор Черничук: ЗАЭС будет управлять только Россия

«Запорожская АЭС в результате референдума на территории, на которой она расположена, и в результате придания ей юридического статуса юридически является станцией, которая входит сферу госкорпорации “Росатом” и является частью Российской Федерации как территориально, так и как объект использования ядерной энергии. Это что касается признания или не признания той стороной [Украиной]. Для нас это так, как я сказал», — сообщил Черничук.