Большинство дальневосточников готовы открыть ребёнку детскую копилку

По данным проведенного ВТБ опроса, для 53% жителей ДФО важно иметь возможность пополнять и просматривать детскую копилку, открытую для ребенка, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
По стране в целом 70% опрошенных уверены, что банковские сервисы для детей необходимы. 39% родителей считают, что доступ к детскому банку нужно давать детям с 14 лет, а 61% — что учить обращаться с финансами нужно еще раньше.
Так, 22% родителей кажется оптимальным возраст 10 лет, 18% выбирают 12 лет, 15% — 8 лет, а 6% готовы давать детям доступ к банковским сервисам уже с 6 лет.
По мнению опрошенных, наиболее нужные детям функции — копилка (48%), отображение баланса карты и анализ расходов (47%), пополнение школьной карты (40%), а также платежи и переводы (34%).
Ключевыми возможностями детского банка для родителей остаются контроль расходов ребенка (51%), доступ к его счету (40%), просмотр баланса и управление картой (39%), просмотр и пополнение копилки (38%), а также возможность видеть чек с составом покупки (35%).
Один из самых высоких в России размер карманных денег у детей — на Дальнем Востоке. Каждый четвертый родитель-дальневосточник дает ребенку ежемесячно до 5 тысяч рублей. Больше этой суммы — только в Сибири. В среднем по стране по 25% семей ограничивают размер карманных денег одной тысячей рублей и от 1 тыс. до 3 тыс. рублей, 16% родителей — до 500 рублей, а 15% — от 3 тыс. до 5 тыс. рублей.
* В опросе приняли участие 1500 взрослых жителей крупных городов России (населением более 100 000 человек).