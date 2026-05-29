Три четверти российских компаний готовы инвестировать в развитие бизнеса

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Большая часть российских компаний готова вкладывать ресурсы в развитие бизнеса в ближайший год. К таким выводам пришли аналитики «Ренессанс страхования» и ГК «Деловые линии», изучив результаты опроса руководителей российских предприятий (материалы есть у ТАСС).
Также они выяснили, что каждая седьмая компания планирует потратить большую часть ресурсов на улучшение взаимодействия с клиентами, 15% организаций планируют вложиться в модернизацию ИТ-инфраструктуры и столько же — собираются развивать маркетинговое направление.
Стоит подчеркнуть, что более двух третей участников опроса выделяют логистику как важную составляющую стабильности своей компании, при этом для 44% предприятий она критически значима. Респонденты отметили, что логистика в первую очередь влияет на финансовые результаты (45%), а также на эффективность производственных процессов (44%) и репутацию на рынке (43%).
Рассматривая логистическую компанию, руководители прежде всего обращают внимание на ее финансовую стабильность — такой вариант выбрали 18% опрошенных. Каждому шестому важны гарантии безопасности перевозок, а для 17% — прозрачность условий и тарифов. Респонденты также назвали сервисы, без наличия которых не готовы выбрать логистическую компанию своим подрядчиком. В их число вошли: наличие собственного приложения (20%), самомаркировка грузов (17%), интеграция с CRM-системой, возможность отправки наложенным платежом и автоматический расчет тарифов (по 16% соответственно).
Компании по-разному подходят к организации логистики: 29% отметили, что имеют собственные склады, а перевозку осуществляют за счет подрядчиков, 24% работают по комбинированной модели, а каждый пятый отдает все логистические процессы на аутсорсинг. Собственную службу имеют лишь 14% предприятий.
Опрос проведен методом онлайн-анкетирования среди 588 руководителей российских компаний в мае 2026 года.