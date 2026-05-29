Правительство Польши сохранило пониженные налоги на бензин и дизель

Правительство Польши продлило действие временных мер по снижению цен на топливо до 15 июня. Об этом сообщила канцелярия премьер-министра страны в социальной сети X.
Ранее, 27 марта, Сейм Польши одобрил пакет законов, предусматривающих временное регулирование цен на топливо. В частности, ставка НДС на горючее была снижена до 8%, также были уменьшены акцизы на бензин и дизель.
Кроме того, польское министерство энергетики продолжает ежедневно устанавливать предельный уровень цен на топливо. Эти ограничения обязательны для всех автозаправочных станций страны.
Власти Польши объясняют продление мер необходимостью сдерживания роста расходов для населения и бизнеса на фоне нестабильной ситуации на мировом энергетическом рынке.
Решение о продлении налоговых послаблений принято на фоне сохраняющихся колебаний цен на нефть и топлива в Европе. Польские власти продолжают использовать механизм временного регулирования, чтобы ограничить влияние внешних факторов на внутренний рынок горючего.
Читайте также: Перепись показала крупнейшую убыль населения в истории Японии.
Достоверные новости всегда под рукой — в канале МК в MAX.