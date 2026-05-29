Большинство компаний РФ готово инвестировать в развитие в 2026-м году

Аналитики опросили руководителей предприятий и выяснили, куда бизнес направит ресурсы. Оказалось, что самыми популярными направлениями оказались IT, маркетинг и логистика. Материалы исследования есть у ТАСС.
Каждая седьмая компания планирует улучшить взаимодействие с клиентами. Еще 15% вложатся в модернизацию IT-инфраструктуры и столько же — в маркетинг. Более двух третей участников выделяют логистику как важную составляющую стабильности.
Для 44% компаний она критически значима. При выборе логистического подрядчика 18% руководителей прежде всего смотрят на финансовую стабильность, каждому шестому важны гарантии безопасности, а 17% — прозрачность тарифов.
Обязательными сервисами респонденты назвали собственное приложение, самомаркировку грузов и интеграцию с CRM. При этом лишь 14% компаний держат собственную службу доставки. Остальные пользуются аутсорсингом или комбинированной моделью. Опрос охватил 588 руководителей в мае 2026 года.
Читайте также: Неизвестные дроны атаковали три танкера в Черном море.