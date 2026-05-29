«Сибирь. ПРО»: «Норникель» определит победителя в номинации «Наука и образование»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Развитие науки и образования сегодня — это стратегический приоритет, определяющий технологический суверенитет и конкурентоспособность страны. В этой связи ключевое значение приобретает подготовка кадров, способных решать задачи государственной важности. Этим вопросам посвящена номинация «Наука и образование».
Значимость работы учёных, особенно молодых, для будущего России подчеркнул Президент страны Владимир Путин на церемонии вручения премий в области науки и инноваций. «В этой увлечённости, неутомимом поиске новых знаний — залог великих открытий. От них во многом зависит будущее нашей страны, её развитие, процветание», — отметил глава государства.
Полномочный представитель Президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев акцентировал внимание на вкладе сибирских исследователей в научно-технологическое развитие страны: «Очевидно, что будущее страны строится на прочном фундаменте знаний многих поколений отечественных учёных. Наша ключевая задача — вырастить новые поколения учёных, привлечь талантливую молодёжь в науку и создать для неё достойные условия в регионах Сибири». По его мнению, сегодня в округе успешно функционируют и создаются новые научные центры мирового уровня, такие как Центр коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов».
В конкурсе «Сибирь. ПРО» номинацию «Наука и образование» традиционно поддерживает генеральный партнёр проекта компания «Норникель».
«Компания “Норникель” — это не только бизнес, это, в первую очередь, люди. Мы развиваем человеческий капитал, повышая квалификацию сотрудников, давая каждому возможность развиваться и углублять свои знания. Наука в компании — одна из тех сфер, где мы особенно нацелены на развитие компетенций и наращивание экспертизы. Наши проекты по разработке и внедрению инноваций, развитию кадрового потенциала, а также наш опыт научных экспедиций находят отражение в номинации “Наука и образование” не первый год. В свою очередь, мы рады поддержать конкурс “Сибирь. ПРО”, который помогает увидеть, как наука и бизнес вместе формируют фундамент для технологического лидерства не только компании, но и всей страны», — прокомментировал первый вице-президент — руководитель блока по взаимодействию с органами власти «Норникеля» Николай Уткин.
«Норникель» занимает ведущие позиции в горно-металлургической отрасли России. Компания вносит значительный вклад в развитие регионов присутствия, реализует социальные программы федерального и регионального уровней, поддерживает спорт и развивает собственные образовательные инициативы. «Норникель» также активно взаимодействует с научными институтами РАН, отраслевой наукой и высшими учебными заведениями.
Награда в номинации «Наука и образование» присуждается авторам материалов, освещающих реализацию мероприятий Десятилетия науки и технологий в России, ход выполнения программы «Приоритет-2030», исполнение Плана развития СО РАН, модернизацию научной инфраструктуры, результаты фундаментальных исследований сибирских учёных и инновационные проекты высших учебных заведений Сибири.
В центре внимания — обеспечение доступности и повышение качества общего и профессионального образования, поддержка молодых учёных, популяризация научной деятельности, а также роль педагогов-наставников, школьных учителей и преподавателей профессиональных образовательных организаций в формировании кадрового потенциала сибирских территорий.
Отдельное место в номинации отведено вопросам кооперации системы образования и реального сектора экономики. К участию принимаются работы о практических подходах к подготовке кадров с учётом актуальных запросов промышленных предприятий: создании базовых кафедр, реализации программ целевого обучения, внедрении корпоративных образовательных программ и развитии среднего профессионального образования.
Также жюри рассмотрит материалы, посвящённые ранней профориентации школьников: созданию профильных (инженерных, медицинских, педагогических) классов, развитию детских технопарков, образовательных центров «Кванториум» и «Точка роста», а также реализации проектов, формирующих непрерывную образовательную траекторию «школа — вуз — предприятие».
Награда в номинации «Наука и образование» присуждается в двух категориях: автор печатного/интернет-СМИ и журналист электронного СМИ. В конкурсе принимают участие работы, а также материалы спецпроектов и рубрик, опубликованные или вышедшие в эфир в печатных, электронных и интернет-СМИ в период с 16 июля 2025 года по 31 июля 2026 года.
