«Известия»:сеть 5G может появится в России в конце июня

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Запуск сетей связи пятого поколения может состояться в России после принятия решений по их использованию. Государство в ближайший месяц планирует выделить «Вымпелкому», МТС, «Мегафону» и T2 диапазон 4,63−4,99 ГГц, который позволит разворачивать сети 5G в мегаполисах, об этом сообщают «Известия» со ссылкой на материалы Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ).
«Старт коммерческого использования сетей связи пятого поколения в России начнется после того, как будут приняты решения по условиям их внедрения — они сейчас обсуждаются с заинтересованными ведомствами и бизнесом», — уточнили газете в Минцифры.
При этом, как уточняет газета, россияне переход на более быструю связь не почувствуют, поскольку у операторов пока нет специального оборудования для работы в новом диапазоне 4,63−4,99 ГГц. Так, на устройствах может высветиться значок 5G, но фактическая скорость передачи данных останется сопоставимой с нынешними показателями.
«Известия» также отмечают, что операторам могут разрешить использовать частоты, которые ранее были выделены для 2G, 3G и LTE, в рамках механизма технологической нейтральности. Согласно проекту ГКРЧ, запуск услуг 5G в городах с населением более 1 млн человек должен состояться не позднее 31 декабря 2027 года. Услуги 5G должны использовать российское оборудование, с постепенным увеличением его доли: к концу 2027 года — не менее 1%, к 2030 году — 50%, а к 2031 году — 100%.
Уточняется, что к концу года связь 5G должна появиться в четырех региональных центрах, в следующем — в 16, а к 2030 году — в 40 городах, к 2035 году — в 84.