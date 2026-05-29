«Известия»:сеть 5G может появится в России в конце июня

«Известия» также отмечают, что операторам могут разрешить использовать частоты, которые ранее были выделены для 2G, 3G и LTE, в рамках механизма технологической нейтральности. Согласно проекту ГКРЧ, запуск услуг 5G в городах с населением более 1 млн человек должен состояться не позднее 31 декабря 2027 года. Услуги 5G должны использовать российское оборудование, с постепенным увеличением его доли: к концу 2027 года — не менее 1%, к 2030 году — 50%, а к 2031 году — 100%.