«Текта Групп»: четверть россиян раздражают толпы курьеров в ЖК

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 мая. /ТАСС/. Толпы курьеров в жилых комплексах раздражают четверть россиян — 25%, следует из данных опроса девелопера «Текта Групп», которые изучил ТАСС.
«Главным источником дискомфорта респонденты назвали посторонние автомобили во дворе — 62%. Случайные прохожие беспокоят каждого второго, шум соседей — 44%. Блогеры, снимающие контент на территории комплекса, мешают 37% опрошенных, а толпы курьеров — 25%», — сообщили в компании.
Уточняется, что 81% участников исследования назвали приватность важным критерием при выборе жилья, причем почти каждый пятый — 19% — считает ее ключевым фактором. Ограничение доступа посторонних в дом принципиально важно для 75% респондентов, остальные назвали это желательной, хотя и не обязательной характеристикой. Закрытый двор исключительно для жителей также пользуется высоким спросом: 69% считают его очень важным, а 31% — хорошим дополнением.
По данным организатора исследования, 75% опрошенных готовы доплачивать за повышенную приватность. Из них 44% согласны на надбавку до 10% от стоимости квартиры, а 31% — на 10−20%. Только четверть респондентов не готовы платить за приватность дополнительно.
Как отметили в пресс-службе компании, при этом большинство респондентов (75%) хотели бы жить в дружном комьюнити, и только 25% предпочитают анонимность и дистанцию.
Исследование проходило в сервисе опросов на платформе VK, в нем приняли участие более 3 тыс. жителей разных городов России.