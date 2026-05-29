«Чижик»: доля россиян, разделяющих принципы «умного потребления», выросла до 37%

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Доля россиян, придерживающихся принципов «умного потребления», выросла до 37% в 2025 году против 32% годом ранее. Об этом говорится в исследовании НИУ ВШЭ и сети дискаунтеров «Чижик», с которым ознакомились «Ведомости».
Как отмечают авторы исследования, россияне все чаще стремятся к оптимальному соотношению цены и качества и не готовы жертвовать характеристиками товара ради более низкой стоимости. При этом среди покупателей офлайн-магазинов доля сторонников рационального подхода достигает 40,2%, тогда как среди онлайн-покупателей — 28,2%.
Исследование основано на опросе более 6 тыс. россиян старше 18 лет. Авторы определяют «умное потребление» как стремление минимизировать временные, денежные и энергетические затраты на покупки при сохранении максимальной ценности от потребительского опыта.
Согласно исследованию, 71% россиян обращают внимание на качество товаров против 69% годом ранее. Также увеличилась доля покупателей, не готовых переплачивать за известные бренды, — с 60% до 65%. Кроме того, россияне стали чаще заранее планировать покупки и реже совершать импульсивные траты.
Наиболее распространен рациональный подход среди граждан старше 65 лет — его придерживаются 46,7% респондентов этой возрастной группы. При этом наиболее заметный рост популярности «умного потребления» зафиксирован среди россиян в возрасте 25−34 лет — показатель увеличился с 22,6% до 30%.