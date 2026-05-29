Перед туристическим сезоном в Иркутской области отремонтируют около 70 км дорог

IrkutskMedia, 29 мая. В этом году перед предстоящим туристическим сезоном в Иркутской области отремонтируют около 70 км автодорог. Работы проведут в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Как рассказали в пресс-службе областного правительства, девять участков дорог входят в число региональных и межмуниципальных сетей. Также в 2027 году отремонтируют пять участков, в 2028 — один.
Подрядные работы ведут поэтапно на наиболее популярном маршруте — Малое море и остров Ольхон. На самом же острове закончат капремонт дороги Баяндай — Еланцы — Хужир (7,2 км). Самый протяжённый участок дороги (с 124,3 по 153,9 км) планируют завершить в 2028 году. Также на материковой части завершат ремонт с 1 по 8,4 км в Баяндаевском районе и приступят к работам с 85 по 94,8 км в Ольхонском районе. В 2027 году завершатся работы на 17 км автодороги Тогот — Курма.
«Качественные, безопасные и современные дороги, ведущие к туристическим объектам, в значительной мере способствуют развитию туристической привлекательности территории. Ремонт таких магистралей — прямой вклад в достижение ключевых государственных задач по привлечению туристов, поставленных Президентом страны. Инвестируя в дорожную инфраструктуру, мы создаём условия, при которых поездка к достопримечательностям становится комфортнее, маршрут удобнее, а значит поток гостей в наш регион будет только расти», — отметил губернатор региона Игорь Кобзев.
Масштабные работы ждут в этом году дороги к археологическому памятнику «Шишкинские писаницы», Воскресенскому собору (Верхоленск), таёжному музею «Чанчур» и культурно-просветительскому центру св. Иннокентия (с. Анга). Ремонт затронет 7 участков пути Иркутск — Усть-Ордынский — Жигалово и три моста в Качугском округе.
В Осинском районе и Усть-Удинском МО капитальный ремонт затронет два участка автодороги Иркутск — Оса — Усть-Уда. Данный путь ведёт к «Золотым пескам» Братского моря и к «Тропе Гэсэра» (комплекса священных мест вблизи с. Унгин).
Ранее агентство рассказывало, что в этом году регион готовится принять рекордное число автотуристов и гостей Байкала. По итогам прошлого лета регион на автомобилях посетили около 300 тысяч туристов, а в 2026 году прогнозируется рост этого показателя до 350 тысяч человек.