Спрос россиян на пособия для подготовки к ОГЭ на Ozon вырос вдвое

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Спрос россиян на пособия для подготовки к ОГЭ на Ozon с 1 по 25 мая 2026 года вырос в два раза относительно аналогичного периода прошлого года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе маркетплейса.
«С 1 по 25 мая 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос спрос на товары, которые помогают школьникам и студентам подготовиться к экзаменам, сделать учебный процесс комфортнее и снизить нагрузку в период интенсивной подготовки. В первую очередь покупатели активнее выбирали учебные материалы — так, спрос на пособия для подготовки к ОГЭ вырос в 2 раза», — рассказали в Ozon.
Кроме того, по словам представителей онлайн-платформы, шариковые ручки покупали в 1,8 раза чаще, гелевые ручки — в 1,6 раза. Спрос на черные гелевые ручки, которые часто ассоциируются с финальными экзаменами, вырос в 1,5 раза.
На фоне окончания учебного года вырос интерес и к товарам для выпускников. Например, спрос на ленты выпускника увеличился в 6 раз, на обложки для дипломов — в 6,4 раза, а на комплекты золотых, серебряных и бронзовых медалей — в 5 раз.
Отдельно вырос спрос и на товары, которые помогают справляться со стрессом и концентрироваться — антистресс-игрушки покупали в 1,6 раза чаще, диффузоры и эфирные масла — в 1,7 раза чаще, а наушники с шумоподавлением — в 3 раза чаще, поделились аналитики.
По данным сервиса Ozon fresh, с 1 по 25 мая 2026 года по сравнению с таким же периодом 2025 года покупатели чаще выбирали полезные быстрые перекусы, которые особенно актуальны в период интенсивной подготовки. Так, сухофрукты приобретали в 2,4 раза чаще, свежие очищенные орехи — в 4,2 раза чаще, а спортивные заменители питания — в 2 раза чаще, включая протеиновые перекусы, коктейли, печенье, мороженое и чипсы. Также вырос спрос на спортивные энергетические напитки — в 2,5 раза.