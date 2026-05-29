Спрос россиян на пособия для подготовки к ОГЭ на Ozon вырос вдвое

По данным сервиса Ozon fresh, с 1 по 25 мая 2026 года по сравнению с таким же периодом 2025 года покупатели чаще выбирали полезные быстрые перекусы, которые особенно актуальны в период интенсивной подготовки. Так, сухофрукты приобретали в 2,4 раза чаще, свежие очищенные орехи — в 4,2 раза чаще, а спортивные заменители питания — в 2 раза чаще, включая протеиновые перекусы, коктейли, печенье, мороженое и чипсы. Также вырос спрос на спортивные энергетические напитки — в 2,5 раза.