Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Спрос россиян на пособия для подготовки к ОГЭ на Ozon вырос вдвое

В частности, по словам представителей онлайн-платформы, шариковые ручки покупали в 1,8 раза чаще, гелевые ручки — в 1,6 раза.

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Спрос россиян на пособия для подготовки к ОГЭ на Ozon с 1 по 25 мая 2026 года вырос в два раза относительно аналогичного периода прошлого года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе маркетплейса.

«С 1 по 25 мая 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос спрос на товары, которые помогают школьникам и студентам подготовиться к экзаменам, сделать учебный процесс комфортнее и снизить нагрузку в период интенсивной подготовки. В первую очередь покупатели активнее выбирали учебные материалы — так, спрос на пособия для подготовки к ОГЭ вырос в 2 раза», — рассказали в Ozon.

Кроме того, по словам представителей онлайн-платформы, шариковые ручки покупали в 1,8 раза чаще, гелевые ручки — в 1,6 раза. Спрос на черные гелевые ручки, которые часто ассоциируются с финальными экзаменами, вырос в 1,5 раза.

На фоне окончания учебного года вырос интерес и к товарам для выпускников. Например, спрос на ленты выпускника увеличился в 6 раз, на обложки для дипломов — в 6,4 раза, а на комплекты золотых, серебряных и бронзовых медалей — в 5 раз.

Отдельно вырос спрос и на товары, которые помогают справляться со стрессом и концентрироваться — антистресс-игрушки покупали в 1,6 раза чаще, диффузоры и эфирные масла — в 1,7 раза чаще, а наушники с шумоподавлением — в 3 раза чаще, поделились аналитики.

По данным сервиса Ozon fresh, с 1 по 25 мая 2026 года по сравнению с таким же периодом 2025 года покупатели чаще выбирали полезные быстрые перекусы, которые особенно актуальны в период интенсивной подготовки. Так, сухофрукты приобретали в 2,4 раза чаще, свежие очищенные орехи — в 4,2 раза чаще, а спортивные заменители питания — в 2 раза чаще, включая протеиновые перекусы, коктейли, печенье, мороженое и чипсы. Также вырос спрос на спортивные энергетические напитки — в 2,5 раза.