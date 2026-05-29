В Хабаровске построят индустриальный парк «Восточный мост»

В Хабаровске будет построен индустриальный парк «Восточный мост». Решением губернатора ему присвоен статус «Масштабный инвестиционный проект». Это позволило без торгов выделить инвестору 18,6 гектара земли в Хабаровске, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Проектно-изыскательские работы уже стартуют. В результате к 2029 году в Хабаровском крае будет построено пять современных производственных корпусов по 1500 кв. метров и предоставлены участки под строительство цехов с полной инфраструктурой: свет, вода, тепло, газ, дороги.
Правительство считает, что те, кто начнут производство в технопарке, должны пользоваться преференциями режима международной ТОР. Но пока этот вопрос прорабатывается с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики.
Инициатором и куратором проекта выступает АНО «Агентство привлечения инвестиций и развития инноваций Хабаровского края». 12 резидентов с общим объёмом соглашений больше 3 млрд рублей уже заявили о своём участии в проекте.
Понятно, для того чтобы в регионе и дальше развивалась социальная сфера, необходимо наращивать источники дохода, увеличивая налоговые поступления в краевой бюджет.
Именно поэтому губернатором Демешиным принято принципиальное решение максимально поддержать деловые инициативы, задействовать государственное участие в реализации крупных инвестиционных проектов, одним из которых и станет проект «Восточный мост» в Хабаровске.
Чтобы проект быстрее заработал и дал первый результат, регион поможет потенциальным инвесторам преодолеть все бюрократические барьеры. Взамен в крае будут созданы новые рабочие места, а краевой бюджет начнет получать дополнительный доход в виде налогов.
— «Восточный мост» — не просто стройка. Это новые рабочие места, налоговые поступления и реальное укрепление роли Хабаровского края как промышленного и логистического хаба Дальнего Востока. Идём вперёд вместе! — подчеркнул губернатор Дмитрий Демешин.
По поручению Президента России Владимира Путина к 2030 году в ДФО должны появиться не менее десяти промышленных, бизнес-парков и технопарков.