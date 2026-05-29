«Руспродсоюз»: минимальная месячная продуктовая корзина подорожала на 3,3%

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Стоимость месячной минимальной корзины продуктов для россиян с начала 2026 года выросла на 3,3%, до 7 762,2 рублей. Об этом сообщил в интервью ТАСС в преддверии Петербургского международного экономического форума исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.
«Минимальная продуктовая корзина для россиян с начала года подорожала на 3,3%. Минимальный набор питания на одного человека сегодня в среднем обойдется в 7 762,2 рублей», — рассказал Востриков.
Он отметил, что дороже всего продукты стоят на Чукотке — 20 412 рублей и в Камчатском крае — 13 327,6 рублей, дешевле всего в Мордовии — 6 349,6 рублей и в Саратовской области — 6 499,4 рублей.
При этом стоимость минимальной продуктовой корзины в Москве составляет 9 186 рублей, в Санкт-Петербурге — 8 897,1 рублей, в Московской области — 8 461,1 рублей, в Ленинградской — 8 775,9 рублей, в Калининградской области — 9 048,3 рублей, в Татарстане — 6 810,8 рублей, в Омской области — 6 659,2 рублей, в Хабаровском крае — 10 279,6 рублей.
Эксперт уточнил, что в расчеты вошли 33 наименования продуктов, в том числе мясо, рыба, молочные продукты, яйца, мука, хлеб, крупы, сахар, овощи и фрукты.
