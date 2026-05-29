«Руспродсоюз»: минимальная месячная продуктовая корзина подорожала на 3,3%

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Стоимость месячной минимальной корзины продуктов для россиян с начала 2026 года выросла на 3,3%, до 7 762,2 рублей. Об этом сообщил в интервью ТАСС в преддверии Петербургского международного экономического форума исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.