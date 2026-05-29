«Зелёный след»: Профклассы. ФМ завершили учебный год полезными делами

В Шарыпово акция вышла масштабнее. К ученикам школы № 1 присоединились горняки Берёзовского разреза. Для них забота о природе всегда в приоритете. Угольщики годами восстанавливают земли после добычи, сажают кедры, построили высокотехнологичный комплекс по очитке карьерных вод, производят экологичное бездымное топливо. В этот весенний день молодые горняки помогали подросткам, работали плечом к плечу. Это не просто акция, это настоящая преемственность: старшие прививают младшим не только любовь к горняцким профессиям, но и отношение к жизни.