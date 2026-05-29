«Зелёный след»: Профклассы. ФМ завершили учебный год полезными делами

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Учебный год в Профклассах. ФМ в Бородино и Шарыпово завершился необычно. Ребята решили оставить после себя не просто воспоминания, а живые деревья, чтобы через год, пять, десять лет можно было прийти и увидеть: это посадили мы.
В Бородино акция прошла в рамках всероссийского проекта «Сад памяти». Два профильных класса школы № 1 высадили деревья на школьном дворе. За год ребята успели многое: встречи, квесты, викторины, презентации. «Провели время очень насыщенно, — говорит классный руководитель 9 Профкласса. ФМ Тамара Жакова. — И решили оставить зелёный след. Уверена, традиция продолжится».
В Шарыпово акция вышла масштабнее. К ученикам школы № 1 присоединились горняки Берёзовского разреза. Для них забота о природе всегда в приоритете. Угольщики годами восстанавливают земли после добычи, сажают кедры, построили высокотехнологичный комплекс по очитке карьерных вод, производят экологичное бездымное топливо. В этот весенний день молодые горняки помогали подросткам, работали плечом к плечу. Это не просто акция, это настоящая преемственность: старшие прививают младшим не только любовь к горняцким профессиям, но и отношение к жизни.
«Очень важно привлекать к таким экологическим акциям детей, — считает активист Совета молодёжи Берёзовского разреза Екатерина Алтабасова. — Чтобы у них формировалось бережное отношение к окружающему миру, уважение к труду, гордость за малую Родину».
«Каждый должен хотя бы малыми делами помогать природе, чтобы сохранить её для будущих поколений», — говорит ученик Профкласса. ФМ Максим Сергоманов.
Директор школы Галина Азарнова уверена, совместные мероприятия и личный пример горняков лучший способ заинтересовать школьников: «Чтобы ребята возвращались в наш город, работали на предприятии. Экологические акции — часть этой работы. Но, наверное, самая человечная».
Аллеи сосен в Шарыпово и в Бородино пока ещё маленькие. Но они уже стали чем-то большим, чем просто зелёные насаждения. Это след, который останется на многие годы не только в памяти, но и в школьных дворах.