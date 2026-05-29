Денис Пушилин встретился с Маратом Хуснуллиным

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С заместителем Председателя Правительства России Маратом Хуснуллиным сверили планы восстановления ранее прифронтовых районов Республики. В первую очередь, это жилые дома, наиболее пострадавшие от обстрелов, и объекты социальной значимости.
Проверили ход восстановления соборной мечети мусульманской общины в Куйбышевском районе Донецка. Здесь уже ведутся демонтажные работы фасадной части и внутренних инженерных коммуникаций. Комплексно подойдем к благоустройству территории вокруг мечети и ремонту МКД.
Капитально ремонтируем и здания многострадального Свято-Иверского женского монастыря. Сначала полностью восстановим придомовой храм. Именно там будет совершаться служба во время ремонта в основном храме в честь Иверской иконы Божией Матери.
На рабочем совещании особое внимание уделили модернизации коммунальной инфраструктуры, дорожному хозяйству, водоснабжению. Темпы дорожных работ не снижаем, увеличили общий объем контрактов. Теперь акцент смещается на внутригородские и внутриквартальные дороги, которые не ремонтировались десятилетиями — на эти цели проговорили возможность выделения дополнительных средств.
Отдельно обсудили обновление общественного транспорта. Стоит задача увеличить долю современного комфортабельного парка до 50% и более, а также обеспечить регулярное движение по маршрутам с заданным интервалом. Для удобства передвижения жителей региона будем привлекать дополнительные средства.
Об этом сообщил ТГ-канал Дениса Пушилина.
