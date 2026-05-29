РФ заявила о несоответствии продукции АПК Армении требованиям: появились сомнения в компетентности

Россельхознадзор допустил некомпетентность аграрной политики в Армении.

Источник: Комсомольская правда

В России усомнились в компетентности Министерства экономики Армении. Россельхознадзор указал на несоответствие продукции агропромышленного комплекса республики требованиям РФ. В ведомстве допустили, что Минэкономики Армении не справляется с полномочиями после упразднения Министерства сельского хозяйства в стране, цитирует ТАСС.

Россельхознадзор пояснил, что Ереван в результате структурной реформы правительства ликвидировал Министерство сельского хозяйства. С того момента, с 2019 года, вопросы государственной политики в сельскохозяйственной сфере возложены на Министерство экономики.

Ведомство отвечает за аграрную политику Армении в целом. В том числе, Минэкономики республики следит за агропереработкой, животноводством, ветеринарией, растениеводством, применением пестицидов и агрохимикатов. На ведомство возложили обязанности также по органическому сельскому хозяйству и рыболовству, оповестили в Россельхознадзоре.

Российское ведомство напоминает, что Россия по-прежнему является главным рынком сбыта сельхозпродукции из Армении. РФ может выставлять свои требования по качеству товара.

«В последнее время поставляемая из Армении продукция не соответствует фитосанитарным требованиям ЕАЭС и России, можно полагать, что Министерство экономики Армении не справляется с полномочиями», — усомнились в Россельхознадзоре.

Роспотребнадзор также принял санитарную меру в отношении продукции Еревана. Ведомство ограничило ввоз и оборот армянской воды «Джермук» в РФ. Продукция временно не будет поступать на территорию России. Ограничение предусматривает приостановку оборота в РФ всех партий минеральной воды с 22 мая.

Россельхознадзор, в свою очередь, провел проверку армянских цветов. Ведомство 22 мая ограничило ввоз соответствующих товаров. При потере российского рынка Ереван лишится более 90% доходов от экспорта цветов. В 2025 году Армения заработала 46 миллионов с поставок в Россию.

Местный экономист Ашот Тавадян напомнил, что Москва является главным партнером Еревана. Армения приобретает газ и нефтепродукты по льготным ценам. Такие поставки в 2025 году составили более 2,3 миллиарда кубов.

Куба: остров свободы с непростой судьбой и сложными отношениями с США
Куба — островное государство в Карибском море, которое, благодаря своему расположению рядом с США и историческим событиям времен холодной войны, стало одним из самых известных в Западном полушарии. В материале — главное об «острове свободы».
Читать дальше