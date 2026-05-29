Продажи новых детских товаров выросли на «Авито» в апреле на 18%

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Продажи новых детских товаров на «Авито» в апреле 2026 года повысились на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе онлайн-платформы.
«В общей сложности новые детские товары на “Авито” в апреле 2026 года стали покупать чаще на 18% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Заметнее всего в этом сегменте выросли продажи детских колясок (+21%), игрушек (+19%), автокресел (+17%), товаров для кормления (+11%) и товаров для школы (+8%)», — сказали в пресс-службе.
Продажи различных фигурок и наборов за год выросли на 53%. Игровые и развивающие коврики стали покупать чаще на 36%. Продажи игрушечного транспорта выросли на 32%. На 29% чаще стали покупать кукол и аксессуары. И на 28% выросли продажи конструкторов.
Также увеличились продажи различных колясок. Так, на 33% активнее стали покупать коляски-санки, на 19% — прогулочные коляски и на 13% — коляски-люльки. Автолюльки приобретали на 21% чаще, а автокресла — на 13%, рассказали аналитики.
На ресейле пользователи активнее всего также покупали игрушки: 41% продаж. Далее идет детская мебель с долей 17%. Затем — детские коляски (15%), а также самокаты и беговелы (7%). Топ наиболее популярных товаров замыкают автомобильные кресла (6%). В этом сегменте продажи игрушек выросли на 12%. Среди них «с рук» заметнее всего увеличились продажи кукол и аксессуаров (+34%), игровых и развивающих ковриков (+27%), фигурок и наборов (+26%), конструкторов (+15%), добавили в пресс-службе.