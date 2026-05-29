Японские закупки нефти с марта по май упали на 47% по сравнению с прошлым годом

ТОКИО, 29 мая. /ТАСС/. Импорт нефти в Японию с марта по май нынешнего года уменьшился на 47% по сравнению с тем же периодом 2025 года под влиянием резкого сокращения поставок из зоны Персидского залива. Это самое большое падение закупок среди всех ведущих стран — импортеров нефти, включая членов Евросоюза, Китай, Индию, Республику Корею, сообщила японская деловая газета «Никкэй», обобщившая данные национальных статистик и сведения о движении танкеров в текущем месяце.
За этот же период на 58% упали японские закупки нафты, продукта перегонки нефти, который широко используется для изготовления пластмасс, пластиковой упаковки и т. д. Как отмечается, это уже вызвало заметные проблемы на потребительском рынке страны.
По прогнозам газеты, под влиянием блокады Ормузского пролива с марта по май поставки нефти с Ближнего Востока сократятся в общей сложности на 48% по сравнению с тем же периодом год назад. У Кувейта и Ирака они упадут, по этим оценкам, более чем на 90%.
Иран в марте и апреле в целом сохранял обычный уровень экспорта нефти. Однако в мае в связи с американской блокадой портов страны он может сократиться на 87%, считают эксперты «Никкэй».