Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Японские закупки нефти с марта по май упали на 47% по сравнению с прошлым годом

За этот же период на 58% упали японские закупки нафты.

ТОКИО, 29 мая. /ТАСС/. Импорт нефти в Японию с марта по май нынешнего года уменьшился на 47% по сравнению с тем же периодом 2025 года под влиянием резкого сокращения поставок из зоны Персидского залива. Это самое большое падение закупок среди всех ведущих стран — импортеров нефти, включая членов Евросоюза, Китай, Индию, Республику Корею, сообщила японская деловая газета «Никкэй», обобщившая данные национальных статистик и сведения о движении танкеров в текущем месяце.

За этот же период на 58% упали японские закупки нафты, продукта перегонки нефти, который широко используется для изготовления пластмасс, пластиковой упаковки и т. д. Как отмечается, это уже вызвало заметные проблемы на потребительском рынке страны.

По прогнозам газеты, под влиянием блокады Ормузского пролива с марта по май поставки нефти с Ближнего Востока сократятся в общей сложности на 48% по сравнению с тем же периодом год назад. У Кувейта и Ирака они упадут, по этим оценкам, более чем на 90%.

Иран в марте и апреле в целом сохранял обычный уровень экспорта нефти. Однако в мае в связи с американской блокадой портов страны он может сократиться на 87%, считают эксперты «Никкэй».

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше