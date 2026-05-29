Глава ВАРПЭ рассказал о взаимосвязи между прогнозом вылова и ценой красной рыбы

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Недостаточно точное прогнозирование вылова тихоокеанских лососей в России создает базовый риск для всех, кто задействован в лососевой индустрии и влияет на ценообразование на красную рыбу. Об этом рассказал в интервью ТАСС в преддверии Петербургского международного экономического форума президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев.
«Недостаточно точный первоначальный прогноз создает базовый риск для всех, кто задействован в лососевой индустрии. Для добытчиков лососей, которые принимают решения об инвестировании в орудия лова и количестве нанимаемых работников. Для логистов, которые обеспечивают бесперебойную подачу специализированного подвижного состава к началу активной фазы путины. Для трейдеров, которые решают, какой объем денежных средств взять в долг в банках, чтобы покупать продукцию. Безусловно, это необходимо и для розницы, потому что физические параметры предложения задают планку долгосрочных договоров», — рассказал эксперт.
«В конечном счете, базовый риск каждого участника цепочки множится один на другой и отражается в ценнике на полке», — подчеркнул он.
По его словам, загадочный характер тихоокеанских лососей вместе с очевидной исчерпанностью применявшихся ранее методов прогнозирования привел к тому, что в течение последних нескольких лет первоначальный прогноз вылова лососей, а этот прогноз утверждается ежегодно в феврале, не подтверждается.
«В октябре 2024 года по итогам лососевой драмы заседал Дальневосточный научно-промысловый совет: руководство Росрыболовства и ВНИРО заявили о необходимости перенастройки прогнозирования лососевых. Пришли к выводу: горбуша — это “королева драмы” и требует к себе особого подхода», — добавил глава ассоциации.
По прогнозу рыбохозяйственной науки, вылов лососевых в текущем году составит 227 тыс. тонн. В 2025 году российские рыбаки добыли 335,5 тыс. тонн тихоокеанских лососей, по сравнению с предыдущим годом вылов увеличился на 40%.
О форуме.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики.
В программе — Форум МСП, Форум креативных индустрий, Международный молодежный форум «День будущего», форум «Лекарственная безопасность». В рамках культурной программы пройдет фестиваль «Петербургские сезоны», а также традиционные Спортивные игры ПМЭФ.
Организатор форума — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.
Полный текст интервью будет опубликован 3 июня в 09:30 мск.