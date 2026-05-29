«Мегафон» выяснил, что около половины роутеров провалили тексты на скорость

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Оператор связи «Мегафон» протестировал несколько десятков новых моделей различных роутеров 3G и 4G и констатировал, что почти половина из них не прошла тесты на скорость. О результатах тестов и типичных проблемах устройств ТАСС сообщили в пресс-службе телеком-компании.
Например, у 40% моделей были замечены сбои в стабильности соединения. Еще больше (45%) были уличены в проблемной раздаче интернета, а именно в падении средней скорости подключения из-за неэффективного распределения трафика. Скорость передачи данных, которую производитель гарантирует, была с «отклонениями» в 55% случаев.
«Такие недочеты приводят к тому, что скорость беспроводного подключения ниже реальных параметров сети оператора», — сказали в «Мегафоне», приведя в пример свои заявленные 150 Мбит/c. Оператор тестировал гаджеты в своей лаборатории и утверждает, не называя производителей, что по итогам проверок помог им устранить выявленные проблемы.
Еще у 20% устройств не было локализации на русский язык для меню, 15% не показывали международный телефонный номер сим-карты. 34% устройств не поддерживали отправку коротких команд операторам связи с сим-карты (USSD-запросов), а значит управлять услугами таким способом было невозможно.
«Еще 32% не имеют функции допуска к отдельным подключенным устройствам при сохранении изоляции остальных. На практике это ограничивает возможность управления и автоматизации техники умного дома, к примеру», — добавили в «Мегафоне».
Глава лаборатории по исследованию устройств Александр Джакония пояснил, что оператор тестировал более 50 образцов роутеров и делал это еще с прошлого года. «Понимая, что весной и летом эта техника будет востребована, мы стремились провести проверки и убедиться в исправлении ошибок на стороне производителя до наступления сезона», — сказал он.