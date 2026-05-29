Летняя профилактика теплосетей добралась ещё до 11 адресов в Омске

Правительство Омской области отчиталось о продолжении работ по подготовке к предстоящему отопительному сезону.
29 мая бригады «Тепловой компании» вышли на объекты по 11 адресам — от улицы 20 лет РККА до бульвара Зелёный. В списке — улицы 15-я Линия, Тюленина, Костенкова, Богдана Хмельницкого, 1-я Ленинградская, посёлок Загородный, проезд Кохомского, Сибирский проспект и бульвар Архитекторов.
Работы носят комплексный характер: от замены труб до настройки автоматики. Это часть плановой летней профилактики, цель которой — исключить внезапные остановки и аварийные отключения в морозы. На время ремонта в близлежащих домах возможно временное отключение горячей воды.
