FlyArystan расширяет полеты в Узбекистан новым маршрутом

Казахстанский лоукостер FlyArystan объявил о запуске нового международного маршрута Алматы — Ургенч, который свяжет крупнейший город Казахстана с воротами в легендарную Хиву и Каракалпакстан, передает DKNews.kz.
Первый рейс отправится уже 3 сентября. Полеты будут выполняться дважды в неделю — по четвергам и воскресеньям. Стоимость билетов в одну сторону начинается от 41 тысячи тенге.
Новый маршрут к древним городам Шелкового пути.
Ургенч считается главным транспортным узлом северо-западного Узбекистана. Именно через этот город туристы обычно отправляются в Хиву — один из самых хорошо сохранившихся древних городов Центральной Азии, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Кроме того, всего в 160 километрах от Ургенча находится Нукус — столица Каракалпакстана, где проживает крупная казахская диаспора. Благодаря новому рейсу значительно упростятся семейные, культурные и деловые поездки между двумя странами.
Эксперты отмечают, что спрос на путешествия внутри Центральной Азии продолжает расти, а развитие прямого авиасообщения становится одним из ключевых факторов туристического и экономического сотрудничества региона.
Почему FlyArystan выбрал именно Ургенч.
Президент и главный исполнительный директор FlyArystan Йохан Эйдхаген объяснил, что авиакомпания делает ставку не только на крупные столицы, но и на перспективные региональные центры.
«При выборе новых международных направлений мы уделяем внимание городам с высоким транспортным и туристическим потенциалом, включая перспективные региональные центры. Ургенч — важный транспортный узел на северо-западе Узбекистана, обеспечивающий удобный доступ к таким городам, как Хива и Нукус. Запуск рейса отражает наше стремление последовательно развивать маршрутную сеть между региональными направлениями Центральной Азии и создавать дополнительные возможности для роста пассажиропотока между крупными городами и важными региональными центрами».
По его словам, запуск маршрута станет еще одним шагом в развитии транспортной связанности между странами региона.
Удобные пересадки в Китай и Южную Корею.
Особенностью нового направления станет его выполнение в рамках код-шерингового соглашения с Air Astana. Благодаря этому пассажиры смогут использовать Алматы как транзитный хаб и продолжать путешествие по международным направлениям группы.
Речь идет прежде всего о популярных рейсах в Китай и Южную Корею, спрос на которые среди жителей Центральной Азии остается высоким.
При этом реализация код-шерингового сотрудничества будет осуществляться после получения необходимых разрешений государственных органов.
Центральная Азия становится ближе.
В последние годы авиакомпания активно наращивает присутствие в Узбекистане. Сегодня FlyArystan уже выполняет рейсы по маршрутам Алматы — Самарканд и Астана — Ташкент.
Появление направления в Ургенч расширяет возможности для туристов, предпринимателей и семейных путешественников, а также укрепляет транспортные связи между Казахстаном и Узбекистаном.
Билеты уже доступны на официальном сайте авиакомпании, в мобильном приложении FlyArystan и через агентские сети продаж.
Напомним, FlyArystan является дочерней компанией группы Air Astana и работает по модели лоукостера. В базовый тариф входит одна единица ручной клади весом до 7 килограммов. Авиакомпания три года подряд — в 2023, 2024 и 2025 годах — признавалась лучшей бюджетной авиакомпанией Центральной Азии и СНГ по версии Skytrax World Airline Awards.