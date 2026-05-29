Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

FlyArystan расширяет полеты в Узбекистан новым маршрутом

Жителям Казахстана станет проще добираться до одного из самых интересных исторических регионов Центральной Азии.

Источник: Patrick Konior/CC0

Казахстанский лоукостер FlyArystan объявил о запуске нового международного маршрута Алматы — Ургенч, который свяжет крупнейший город Казахстана с воротами в легендарную Хиву и Каракалпакстан, передает DKNews.kz.

Первый рейс отправится уже 3 сентября. Полеты будут выполняться дважды в неделю — по четвергам и воскресеньям. Стоимость билетов в одну сторону начинается от 41 тысячи тенге.

Новый маршрут к древним городам Шелкового пути.

Ургенч считается главным транспортным узлом северо-западного Узбекистана. Именно через этот город туристы обычно отправляются в Хиву — один из самых хорошо сохранившихся древних городов Центральной Азии, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Кроме того, всего в 160 километрах от Ургенча находится Нукус — столица Каракалпакстана, где проживает крупная казахская диаспора. Благодаря новому рейсу значительно упростятся семейные, культурные и деловые поездки между двумя странами.

Эксперты отмечают, что спрос на путешествия внутри Центральной Азии продолжает расти, а развитие прямого авиасообщения становится одним из ключевых факторов туристического и экономического сотрудничества региона.

Почему FlyArystan выбрал именно Ургенч.

Президент и главный исполнительный директор FlyArystan Йохан Эйдхаген объяснил, что авиакомпания делает ставку не только на крупные столицы, но и на перспективные региональные центры.

«При выборе новых международных направлений мы уделяем внимание городам с высоким транспортным и туристическим потенциалом, включая перспективные региональные центры. Ургенч — важный транспортный узел на северо-западе Узбекистана, обеспечивающий удобный доступ к таким городам, как Хива и Нукус. Запуск рейса отражает наше стремление последовательно развивать маршрутную сеть между региональными направлениями Центральной Азии и создавать дополнительные возможности для роста пассажиропотока между крупными городами и важными региональными центрами».

По его словам, запуск маршрута станет еще одним шагом в развитии транспортной связанности между странами региона.

Удобные пересадки в Китай и Южную Корею.

Особенностью нового направления станет его выполнение в рамках код-шерингового соглашения с Air Astana. Благодаря этому пассажиры смогут использовать Алматы как транзитный хаб и продолжать путешествие по международным направлениям группы.

Речь идет прежде всего о популярных рейсах в Китай и Южную Корею, спрос на которые среди жителей Центральной Азии остается высоким.

При этом реализация код-шерингового сотрудничества будет осуществляться после получения необходимых разрешений государственных органов.

Центральная Азия становится ближе.

В последние годы авиакомпания активно наращивает присутствие в Узбекистане. Сегодня FlyArystan уже выполняет рейсы по маршрутам Алматы — Самарканд и Астана — Ташкент.

Появление направления в Ургенч расширяет возможности для туристов, предпринимателей и семейных путешественников, а также укрепляет транспортные связи между Казахстаном и Узбекистаном.

Билеты уже доступны на официальном сайте авиакомпании, в мобильном приложении FlyArystan и через агентские сети продаж.

Напомним, FlyArystan является дочерней компанией группы Air Astana и работает по модели лоукостера. В базовый тариф входит одна единица ручной клади весом до 7 килограммов. Авиакомпания три года подряд — в 2023, 2024 и 2025 годах — признавалась лучшей бюджетной авиакомпанией Центральной Азии и СНГ по версии Skytrax World Airline Awards.

Узнать больше по теме
СНГ: объединение постсоветских стран и его значение сегодня
СНГ — это объединение государств, возникшее после распада СССР и направленное на сохранение экономических, политических и гуманитарных связей между бывшими союзными республиками. Несмотря на изменения в международной обстановке, СНГ продолжает функционировать как площадка для взаимодействия стран региона. Собрали главное по теме на сегодняшний день.
Читать дальше