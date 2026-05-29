В Чуне продавец одной из торговых точек продавал фейковый товар известного бренда

IrkutskMedia, 29 мая. В Иркутской области в р.п. Чунский транспортная прокуратура выявила факт продажи поддельного товара под логотипом известного бренда на одной из торговых точек посёлка. При проверке у продавца конфисковали всю партию продукции на общую сумму 106 тысяч рублей.
Как рассказали в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, предприниматель самостоятельно незаконно нанёс товарный знак. Также на упаковке товара отсутствовала маркировка, подтверждающая его подлинность и предусмотренная техническим регламентом: дата изготовления, вид материала и другая обязательная информация.
В результате за незаконное воспроизведение товара и продажу продукции, не соответствующую требованиям, продавцу выписали штраф в размере 50 тысяч рублей.
Ранее агентство рассказывало, что в Нижнеудинске выявили продажу контрафактной одежды и обуви. При проверке у предпринимателя сотрудники ведомства не обнаружили документов, подтверждающих право на использование товарного знака.