Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Чуне продавец одной из торговых точек продавал фейковый товар известного бренда

Прокуратура изъяла продукцию на 106 тысяч рублей.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 29 мая. В Иркутской области в р.п. Чунский транспортная прокуратура выявила факт продажи поддельного товара под логотипом известного бренда на одной из торговых точек посёлка. При проверке у продавца конфисковали всю партию продукции на общую сумму 106 тысяч рублей.

Как рассказали в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, предприниматель самостоятельно незаконно нанёс товарный знак. Также на упаковке товара отсутствовала маркировка, подтверждающая его подлинность и предусмотренная техническим регламентом: дата изготовления, вид материала и другая обязательная информация.

В результате за незаконное воспроизведение товара и продажу продукции, не соответствующую требованиям, продавцу выписали штраф в размере 50 тысяч рублей.

Ранее агентство рассказывало, что в Нижнеудинске выявили продажу контрафактной одежды и обуви. При проверке у предпринимателя сотрудники ведомства не обнаружили документов, подтверждающих право на использование товарного знака.