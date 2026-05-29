НСО нарастила объёмы перевозок зерна, нефтепродуктов и контейнерных грузов

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников провёл рабочую встречу с представителями транспортно-логистического бизнес-сообщества, на которой обсуждались итоги работы железнодорожного транспорта региона за январь — апрель 2026 года.
Как было доложено главе региона, доля отрасли транспорта и логистики в валовом региональном продукте составила 11%, что превышает показатель прошлого года. Объём инвестиций в сферу «Транспортировка и хранение» в 2025 году достиг почти 62 миллиардов рублей.
Андрей Травников отметил позитивные тенденции развития транспортно-логистической отрасли в экономике Новосибирской области. «Опыт предыдущих лет показывает, что такие встречи полезны не только с точки зрения обмена информацией, но и с точки зрения выработки решений и сближения позиций участников транспортно-логистической деятельности», — подчеркнул губернатор.
Растёт и доля мультимодальных перевозок, сочетающих железнодорожный и автомобильный транспорт. В структуре погрузки на железной дороге по-прежнему лидирует уголь — на него приходится 55%. Однако на второе место неожиданно вышли грузы в контейнерах с показателем 14%, причём динамика контейнеризации оценивается как очень позитивная. За первые четыре месяца 2026 года в контейнерах был погружен 1 миллион тонн грузов, в том числе 900 тонн на Восточном направлении. Десять процентов железнодорожных грузов составляет зерно и зернобобовые, девять процентов — нефтепродукты, шесть — строительные материалы. Особенно впечатляет рост отгрузки на Восток: за отчётный период отправлено 5,1 миллиона тонн, что на 17% больше, чем годом ранее.
А объём погрузки зерна и зернобобовых вырос на 35%. В структуре перевозок зерновых всё большую долю занимают контейнеры — уже 38%, тогда как зерновозы составляют 52%, полувагоны — 6, крытые вагоны — 4%. Новосибирская область системно экспортирует зерно в несколько десятков стран. Основными партнёрами выступают Китай, Куба, Белоруссия, Египет, Саудовская Аравия, Киргизия и Казахстан. Согласно указу президента, к 2030 году экспорт продукции агропромышленного комплекса необходимо увеличить в полтора раза по сравнению с уровнем 2021 года. Среди ключевых точек роста названы увеличение объёмов отгрузки зерна, в том числе по субсидируемому Минсельхозом тарифу, рост контейнерных перевозок через сухопутные переходы Забайкальск, Гродеково и Наушки, а также увеличение отгрузок нефтепродуктов со станции Сокур.