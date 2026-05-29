НСО нарастила объёмы перевозок зерна, нефтепродуктов и контейнерных грузов

Растёт и доля мультимодальных перевозок, сочетающих железнодорожный и автомобильный транспорт. В структуре погрузки на железной дороге по-прежнему лидирует уголь — на него приходится 55%. Однако на второе место неожиданно вышли грузы в контейнерах с показателем 14%, причём динамика контейнеризации оценивается как очень позитивная. За первые четыре месяца 2026 года в контейнерах был погружен 1 миллион тонн грузов, в том числе 900 тонн на Восточном направлении. Десять процентов железнодорожных грузов составляет зерно и зернобобовые, девять процентов — нефтепродукты, шесть — строительные материалы. Особенно впечатляет рост отгрузки на Восток: за отчётный период отправлено 5,1 миллиона тонн, что на 17% больше, чем годом ранее.