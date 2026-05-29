В июне россиянам досрочно выплатят пенсии

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Пенсионные выплаты за июнь россиянам перечислят досрочно в связи с длинными выходными ко Дню России.

Источник: НИА Красноярск

Об этом сообщил ТАСС глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов: Соцфонд заранее обеспечит все выплаты, включая пенсии, из-за праздников. До 11 июня включительно. Это нормальная практика".

Как правило, пенсии зачисляются гражданам с 12 по 15 число месяца. В 2026 году на этот период приходятся праздничные и выходные дни в связи с Днем России — с 12 по 14 июня включительно.