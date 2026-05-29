Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омской области выделили 4,8 миллиона рублей на ремонт детских лагерей

Об этом сообщил губернатор.

Источник: Om1 Омск

В Омской области направят дополнительные средства на организацию детского отдыха и подготовку оздоровительных лагерей к летнему сезону. Решение принял губернатор Виталий Хоценко.

Как сообщили в региональном правительстве, дополнительное финансирование позволит улучшить инфраструктуру детских лагерей и создать более комфортные условия для отдыха школьников.

На подготовку стационарных муниципальных оздоровительных лагерей выделено 4,8 миллиона рублей. Часть средств направят на ремонт детского лагеря «Тайга» в Большеуковском районе.

Кроме того, предусмотрены дополнительные расходы на приобретение путёвок для детей в период летних каникул. Благодаря этому отдыхом смогут обеспечить ещё 60 школьников из Большеуковского района.

В пресс-службе отметили, что особое внимание уделяется доступности оздоровительных программ для детей, проживающих в удалённых районах региона.

По данным властей, принятые меры направлены на качественную подготовку летней оздоровительной кампании и создание безопасных и комфортных условий для отдыха детей.