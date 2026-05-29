В Новомосковке строят современный водопровод для 500 местных жителей

В селе Новомосковка Омского района началось строительство нового водопровода. Работы ведутся в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» президентского национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом в своих социальных сетях сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко.
Новый водопровод обеспечит качественной питьевой водой около 500 жителей села. Сети протянутся по улицам Степная и Набережная, общая протяжённость составит около 2,2 километра. В настоящее время подрядная организация занимается монтажом колодцев.
Проект позволит повысить надёжность системы водоснабжения и обеспечит постоянный доступ к питьевой воде. Работы выполняются с опережением графика и находятся на контроле регионального министерства энергетики и ЖКХ.
По словам властей, модернизация коммунальной инфраструктуры способствует улучшению качества жизни жителей региона и созданию современной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса.