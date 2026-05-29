В Новомосковке строят современный водопровод для 500 местных жителей

В селе Новомосковка Омского района началось строительство нового водопровода. Работы ведутся в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» президентского национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом в своих социальных сетях сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко.