Новый план до 2030 года: как изменится ветеринарная система страны

Правительство Казахстана утвердило Комплексный план развития ветеринарии на 2026−2030 годы.

Источник: DKNews.kz

Документ, подписанный премьер-министром Олжасом Бектеновым, предусматривает масштабную модернизацию отрасли — от повышения зарплат ветеринарам до цифрового контроля животноводческой продукции по принципу «от фермы до стола».

Реформа стала частью исполнения поручений Президента Касым-Жомарта Токаева по созданию современной системы ветеринарной безопасности, которая должна не только защищать животных от опасных заболеваний, но и укреплять позиции Казахстана на международных рынках.

Почему это важно.

Ветеринарная безопасность давно перестала быть исключительно отраслевым вопросом. От эффективности контроля за болезнями животных напрямую зависят продовольственная безопасность страны, здоровье населения и экспортные возможности отечественных производителей.

За последние годы Казахстан добился заметных результатов в этой сфере.

«Благодаря системным мерам Казахстан уже добился международного признания благополучия по ряду особо опасных болезней животных, включая ящур, африканскую чуму лошадей, африканскую и классическую чуму свиней. Это позволило расширить экспортный потенциал отечественной продукции животноводства», — отметил вице-министр сельского хозяйства Амангали Бердалин.

Получение международного признания ветеринарного благополучия открывает отечественным производителям доступ к новым рынкам и повышает доверие иностранных покупателей к казахстанской продукции.

Что изменится до 2030 года.

Комплексный план предусматривает сразу несколько стратегических направлений развития.

В центре внимания окажется борьба с особо опасными заболеваниями животных. Одновременно государство намерено существенно укрепить ветеринарную инфраструктуру, обновить оборудование и повысить уровень подготовки специалистов.

Среди ключевых задач:

повышение заработной платы ветеринарным специалистам; модернизация материально-технической базы ветеринарных организаций; усиление лабораторного контроля; расширение экспортных поставок продукции животноводства; защита внутреннего рынка от небезопасной продукции; внедрение полной системы прослеживаемости продукции; дальнейшая цифровизация отрасли; развитие отечественного производства ветеринарных препаратов.

Особое внимание будет уделено кадровому вопросу. Согласно плану, к 2030 году фонд оплаты труда сотрудников ветеринарных организаций местных исполнительных органов увеличится в 1,5−2,5 раза.

Кроме того, уровень оснащения территориальных подразделений и подведомственных организаций Министерства сельского хозяйства планируется обновить и пополнить на 80%.

Как Казахстан защищает границы.

Одним из важнейших элементов ветеринарной безопасности остается контроль на границе.

Сегодня на приграничной территории страны работают 67 ветеринарных контрольных постов. Через них проходят импортные, экспортные и транзитные поставки продукции животноводства.

Только в 2025 году государственные ветеринарно-санитарные инспекторы проверили около 60 тысяч транспортных средств, перевозивших свыше 700 тысяч тонн животноводческой продукции.

Такой контроль позволяет предотвращать проникновение опасных заболеваний на территорию страны и защищать внутренний рынок от продукции, не соответствующей техническим требованиям.

Цифровизация выходит на новый уровень.

Одним из самых масштабных направлений реформы станет внедрение цифровых технологий.

Уже сегодня в Казахстане работают новые инструменты автоматизированного учета животных, включая мобильные приложения ISZH-MOBILE и TortTulik. Они позволяют передавать первичные данные напрямую в государственные информационные системы без дополнительных бумажных процедур.

Параллельно развивается система прослеживаемости продукции животноводства. В рамках модуля «Ветеринарно-санитарная экспертиза» уже подключены объекты убоя, торговые площадки и лаборатории.

Следующим этапом станет подключение предприятий общественного питания.

Фактически государство формирует единую цифровую цепочку контроля качества продукции — от рождения животного до попадания готового продукта на стол потребителя.

Ставка на собственное производство.

Еще одно направление развития связано с ветеринарной фармацевтикой.

На сегодняшний день в Казахстане работают 21 предприятие по производству ветеринарных препаратов. Власти рассчитывают, что дальнейшее развитие отрасли позволит снизить зависимость от импорта и укрепить биологическую безопасность страны.

Что получит экономика.

Ожидается, что реализация Комплексного плана позволит сохранить стабильную эпизоотическую ситуацию в стране, повысить уровень ветеринарно-санитарной безопасности, расширить возможности лабораторной диагностики и усилить контроль за продукцией животноводства.

Для аграриев это означает новые экспортные возможности, для бизнеса — более прозрачные правила работы, а для потребителей — дополнительные гарантии качества и безопасности продуктов питания.

Власти рассчитывают, что модернизация ветеринарной системы станет одним из факторов дальнейшего роста казахстанского агропромышленного комплекса и укрепления его позиций на мировом рынке.