Новый план до 2030 года: как изменится ветеринарная система страны

Документ, подписанный премьер-министром Олжасом Бектеновым, предусматривает масштабную модернизацию отрасли — от повышения зарплат ветеринарам до цифрового контроля животноводческой продукции по принципу «от фермы до стола».
Реформа стала частью исполнения поручений Президента Касым-Жомарта Токаева по созданию современной системы ветеринарной безопасности, которая должна не только защищать животных от опасных заболеваний, но и укреплять позиции Казахстана на международных рынках.
Почему это важно.
Ветеринарная безопасность давно перестала быть исключительно отраслевым вопросом. От эффективности контроля за болезнями животных напрямую зависят продовольственная безопасность страны, здоровье населения и экспортные возможности отечественных производителей.
За последние годы Казахстан добился заметных результатов в этой сфере.
«Благодаря системным мерам Казахстан уже добился международного признания благополучия по ряду особо опасных болезней животных, включая ящур, африканскую чуму лошадей, африканскую и классическую чуму свиней. Это позволило расширить экспортный потенциал отечественной продукции животноводства», — отметил вице-министр сельского хозяйства Амангали Бердалин.
Получение международного признания ветеринарного благополучия открывает отечественным производителям доступ к новым рынкам и повышает доверие иностранных покупателей к казахстанской продукции.
Что изменится до 2030 года.
Комплексный план предусматривает сразу несколько стратегических направлений развития.
В центре внимания окажется борьба с особо опасными заболеваниями животных. Одновременно государство намерено существенно укрепить ветеринарную инфраструктуру, обновить оборудование и повысить уровень подготовки специалистов.
Среди ключевых задач:
повышение заработной платы ветеринарным специалистам; модернизация материально-технической базы ветеринарных организаций; усиление лабораторного контроля; расширение экспортных поставок продукции животноводства; защита внутреннего рынка от небезопасной продукции; внедрение полной системы прослеживаемости продукции; дальнейшая цифровизация отрасли; развитие отечественного производства ветеринарных препаратов.
Особое внимание будет уделено кадровому вопросу. Согласно плану, к 2030 году фонд оплаты труда сотрудников ветеринарных организаций местных исполнительных органов увеличится в 1,5−2,5 раза.
Кроме того, уровень оснащения территориальных подразделений и подведомственных организаций Министерства сельского хозяйства планируется обновить и пополнить на 80%.
Как Казахстан защищает границы.
Одним из важнейших элементов ветеринарной безопасности остается контроль на границе.
Сегодня на приграничной территории страны работают 67 ветеринарных контрольных постов. Через них проходят импортные, экспортные и транзитные поставки продукции животноводства.
Только в 2025 году государственные ветеринарно-санитарные инспекторы проверили около 60 тысяч транспортных средств, перевозивших свыше 700 тысяч тонн животноводческой продукции.
Такой контроль позволяет предотвращать проникновение опасных заболеваний на территорию страны и защищать внутренний рынок от продукции, не соответствующей техническим требованиям.
Цифровизация выходит на новый уровень.
Одним из самых масштабных направлений реформы станет внедрение цифровых технологий.
Уже сегодня в Казахстане работают новые инструменты автоматизированного учета животных, включая мобильные приложения ISZH-MOBILE и TortTulik. Они позволяют передавать первичные данные напрямую в государственные информационные системы без дополнительных бумажных процедур.
Параллельно развивается система прослеживаемости продукции животноводства. В рамках модуля «Ветеринарно-санитарная экспертиза» уже подключены объекты убоя, торговые площадки и лаборатории.
Следующим этапом станет подключение предприятий общественного питания.
Фактически государство формирует единую цифровую цепочку контроля качества продукции — от рождения животного до попадания готового продукта на стол потребителя.
Ставка на собственное производство.
Еще одно направление развития связано с ветеринарной фармацевтикой.
На сегодняшний день в Казахстане работают 21 предприятие по производству ветеринарных препаратов. Власти рассчитывают, что дальнейшее развитие отрасли позволит снизить зависимость от импорта и укрепить биологическую безопасность страны.
Что получит экономика.
Ожидается, что реализация Комплексного плана позволит сохранить стабильную эпизоотическую ситуацию в стране, повысить уровень ветеринарно-санитарной безопасности, расширить возможности лабораторной диагностики и усилить контроль за продукцией животноводства.
Для аграриев это означает новые экспортные возможности, для бизнеса — более прозрачные правила работы, а для потребителей — дополнительные гарантии качества и безопасности продуктов питания.
Власти рассчитывают, что модернизация ветеринарной системы станет одним из факторов дальнейшего роста казахстанского агропромышленного комплекса и укрепления его позиций на мировом рынке.