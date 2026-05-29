В Казахстане будут маркировать товары легкой промышленности

Министерство промышленности и строительства РК разработало Правила маркировки и прослеживаемости товаров легкой промышленности средствами идентификации, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Проектом приказа предусматривается утверждение правил маркировки и прослеживаемости товаров легкой промышленности средствами идентификации.

Правила разработаны в рамках программы действий правительства РК по достижению целей Национального плана развития РК до 2029 года на 2025−2026 годы.

Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 12 июня.

С 1 декабря 2026 года в Казахстане вводится обязательная цифровая маркировка всей ввозимой или производимой продукции легкой промышленности. Маркировка распространяется на костюмы, рубашки, трикотажные изделия, изделия из искусственного меха и некоторые другие виды одежды. Потребуется наносить коды Data Matrix на каждую единицу продукции.