Филиал «Россети Сибирь» — «Красноярскэнерго» переведён в режим повышенной готовности

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. По прогнозу синоптиков, 29 мая и в течение суток 30 мая в центральных и южных округах Красноярского края ожидаются сильный ветер с порывами до 25 м/с и более, дожди, грозы и град.
Для оперативного устранения возможных технологических нарушений в работе электросетей филиала «Красноярскэнерго» в круглосуточной готовности находятся 243 бригады, в составе которых 1353 сотрудника и 819 единиц техники. Подготовлены 32 резервных источника электроснабжения.
Ведётся мониторинг работы электрооборудования в целях своевременного реагирования на осложнение оперативной обстановки.
Сообщить о нарушениях электроснабжения, а также узнать информацию о ходе восстановительных работ можно по бесплатному круглосуточному телефону «Светлой линии»: 8−800−220−0−220, короткий номер — 220.