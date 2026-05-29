Глеб Никитин объяснил рост тарифов ЖКХ для нижегородцев

Рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги в Нижегородской области с 1 октября 2026 года составит в среднем 9,9%. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин в ходе отчета перед депутатами Законодательного собрания региона.
Глава региона отметил, что с учетом январского повышения на 1,7% суммарный рост платы за текущий год достигнет 11,6%, что является одним из самых низких показателей в стране. Для сравнения, в Ставропольском крае индексация составит 22%, в Москве и Пермском крае — 15%, а в Татарстане — 12,4%. За последние годы Нижегородской области удалось переместиться в середину рейтинга регионов ПФО по уровню тарифов за счет их сдерживания.
По словам губернатора, полностью заморозить тарифы невозможно, так как износ коммунальных сетей в регионе составляет от 50% до 70%. Отсутствие финансирования приведет к росту аварийности и падению качества услуг. Также Глеб Никитин опроверг заявление депутатов о критическом росте долгов жителей на 2,5 млрд рублей, пояснив, что текущая просроченная задолженность за год выросла на 478 млн рублей (4%), что с учетом инфляции означает фактическое снижение долговой нагрузки.
