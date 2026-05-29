Глеб Никитин объяснил рост тарифов ЖКХ для нижегородцев

Глава региона отметил, что с учетом январского повышения на 1,7% суммарный рост платы за текущий год достигнет 11,6%, что является одним из самых низких показателей в стране. Для сравнения, в Ставропольском крае индексация составит 22%, в Москве и Пермском крае — 15%, а в Татарстане — 12,4%. За последние годы Нижегородской области удалось переместиться в середину рейтинга регионов ПФО по уровню тарифов за счет их сдерживания.