Казахстан поставил условие по общему энергорынку ЕАЭС

Казахстан обозначил свою позицию по созданию общих энергетических рынков Евразийского экономического союза, передает DKNews.kz.
Главный сигнал из Астаны: интеграция интеграцией, но обеспечение собственных потребителей газом, нефтью и электроэнергией остается безусловным приоритетом.
Об этом заявил министр энергетики Ерлан Аккенженов на заседании Совета руководителей уполномоченных органов государств-членов ЕАЭС в сфере энергетики.
Что обсуждают страны ЕАЭС.
Речь идет о формировании единого пространства, где газ, нефть и электроэнергия смогут свободнее перемещаться между странами Союза.
Для бизнеса это означает новые возможности торговли и доступа к рынкам.
Для государств — более сложную задачу: как развивать интеграцию и одновременно не допустить дефицита энергоресурсов внутри страны.
Именно на этом акцентировал внимание Казахстан.
«Формирование общего пространства для свободного движения газа, нефти и электроэнергии обязано базироваться на защите национальных интересов. Для Казахстана абсолютным приоритетом является стабильная загрузка внутреннего рынка энергоносителями и недопущение дефицита в наших регионах», — подчеркнул Ерлан Аккенженов.
Красная линия Казахстана.
По сути, Астана обозначила свою главную красную линию.
Любые интеграционные механизмы должны работать таким образом, чтобы внутренний рынок страны оставался обеспеченным энергоресурсами даже в периоды высокого спроса.
Это особенно актуально на фоне роста потребления электроэнергии и газа в регионе, а также масштабных инфраструктурных проектов, которые реализуются в странах ЕАЭС.
Не только нефть и газ.
Отдельной темой встречи стала цифровизация энергетических рынков.
Участники обсуждают создание единых цифровых платформ и механизмов, которые позволят быстрее проводить трансграничные сделки.
В частности, речь идет о взаимном признании электронных подписей при операциях на рынке электроэнергии.
По мнению казахстанской стороны, такие решения способны сделать торговлю более прозрачной и удобной, однако требуют тщательной подготовки.
Почему это важно.
Энергетика остается одной из ключевых отраслей для экономик стран ЕАЭС.
От того, насколько эффективно государства смогут выстроить правила взаимодействия, зависит не только торговля энергоресурсами, но и энергетическая безопасность всего региона.
В Министерстве энергетики Казахстана отметили, что рассчитывают на дальнейший конструктивный диалог с партнерами по Союзу.
В ведомстве уверены: прагматичный подход, основанный на взаимной выгоде и доверии, позволит создать работающую модель сотрудничества без ущерба для национальных интересов.
Именно поэтому Казахстан выступает за постепенную интеграцию — с учетом экономических реалий и потребностей собственного рынка.