Риелтор рассказала, как с 1 июля изменятся онлайн-сделки

Теперь покупать квартиры в других городах стало ещё проще.

Источник: АиФ Омск

С 1 июля 2026 года россиян ждёт упрощение дистанционных сделок с недвижимостью

С 1 июля 2026 года в России вступает в силу важное нововведение, которое значительно упростит дистанционные сделки с недвижимостью. Теперь личность участников при регистрации прав будет подтверждаться с помощью биометрии. Это означает, что электронная регистрация станет не дополнительной опцией, а привычным способом оформления прав на жильё.

Сделки с недвижимостью: как было и как будет

Ещё недавно онлайн-сделки с недвижимостью казались многим запутанными и труднодоступными. Формально такая возможность существовала давно, но на практике возникало немало препятствий, особенно если в сделке участвовал обычный собственник, а не банк, застройщик или крупный цифровой сервис.

Однако ситуация постепенно меняется. Государство уже перевело в обязательный электронный формат значительную часть взаимодействия с Росреестром для бизнеса. Теперь оно упрощает дистанционные сделки и для рядовых граждан.

Главное новшество: биометрия вместо специальной отметки

Главное новшество, которое вступает в силу 1 июля 2026 года, заключается в использовании Единой биометрической системы. Благодаря этому, участникам сделки больше не придётся заранее вносить в ЕГРН специальную отметку, разрешающую регистрацию по электронным документам. Раньше именно эта процедура нередко становилась главным препятствием на пути к полностью дистанционному оформлению.

Как подготовиться к онлайн-сделке?

Чтобы воспользоваться новой возможностью, к сделке стоит подготовиться заблаговременно. Потребуется:

  1. Получить подтверждённую биометрию (для этого нужно пройти очную идентификацию в банке).

  2. Оформить усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП).

Важно учитывать сроки действия документов:

  • Сертификат электронной подписи действует 12 месяцев.

  • Подтверждённая биометрия — 5 лет.

Преимущества онлайн-сделок

Для покупателей и продавцов это, прежде всего, вопрос удобства. Сделка всё меньше будет зависеть от личных визитов, бумажных заявлений и неожиданных предварительных действий. Особенно полезным это окажется для тех, кто покупает или продаёт недвижимость в другом городе.

Риелтор Анастасия Захарова: «Онлайн-сделки — это удобно»

Риелтор Анастасия Захарова рассказывает, что крупные агентства уже давно проводят сделки онлайн. Она отмечает, что оформление сделок онлайн — это очень удобно. Госключ можно выпустить двумя способами: либо подтвердить биометрию через «Госуслуги», либо воспользоваться загранпаспортом с биометрией. Процедура совсем несложная.

Для дистанционной продажи достаточно выпустить Госключ и подтвердить биометрию в банке. После этого все дальнейшие действия проходят онлайн. Покупатель находится в офисе агентства, а юрист проводит сделку удалённо. В результате уже на следующий день продавец получает деньги, а покупатель — квартиру.

При оформлении сделки оффлайн процесс может занять до пяти часов с учётом подготовки документов и ожидания в очереди. В то же время удалённый онлайн-вариант позволяет уложиться примерно в час.

Новая норма для рынка

Для отрасли в целом это сигнал, что цифровой формат перестаёт быть экспериментом и становится новой нормой. Банки, застройщики, агентства и онлайн-сервисы уже давно ориентируются на полностью дистанционные сделки. Теперь под эту модель постепенно подстраивается и законодательство.

С 1 июля 2026 года электронные сделки с недвижимостью станут ближе к обычному пользовательскому сценарию: меньше формальностей, меньше лишних визитов — и больше возможностей оформить всё дистанционно.