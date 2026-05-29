Риелтор рассказала, как с 1 июля изменятся онлайн-сделки

С 1 июля 2026 года россиян ждёт упрощение дистанционных сделок с недвижимостью
С 1 июля 2026 года в России вступает в силу важное нововведение, которое значительно упростит дистанционные сделки с недвижимостью. Теперь личность участников при регистрации прав будет подтверждаться с помощью биометрии. Это означает, что электронная регистрация станет не дополнительной опцией, а привычным способом оформления прав на жильё.
Сделки с недвижимостью: как было и как будет
Ещё недавно онлайн-сделки с недвижимостью казались многим запутанными и труднодоступными. Формально такая возможность существовала давно, но на практике возникало немало препятствий, особенно если в сделке участвовал обычный собственник, а не банк, застройщик или крупный цифровой сервис.
Однако ситуация постепенно меняется. Государство уже перевело в обязательный электронный формат значительную часть взаимодействия с Росреестром для бизнеса. Теперь оно упрощает дистанционные сделки и для рядовых граждан.
Главное новшество: биометрия вместо специальной отметки
Главное новшество, которое вступает в силу 1 июля 2026 года, заключается в использовании Единой биометрической системы. Благодаря этому, участникам сделки больше не придётся заранее вносить в ЕГРН специальную отметку, разрешающую регистрацию по электронным документам. Раньше именно эта процедура нередко становилась главным препятствием на пути к полностью дистанционному оформлению.
Как подготовиться к онлайн-сделке?
Чтобы воспользоваться новой возможностью, к сделке стоит подготовиться заблаговременно. Потребуется:
Получить подтверждённую биометрию (для этого нужно пройти очную идентификацию в банке).
Оформить усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП).
Важно учитывать сроки действия документов:
Сертификат электронной подписи действует 12 месяцев.
Подтверждённая биометрия — 5 лет.
Преимущества онлайн-сделок
Для покупателей и продавцов это, прежде всего, вопрос удобства. Сделка всё меньше будет зависеть от личных визитов, бумажных заявлений и неожиданных предварительных действий. Особенно полезным это окажется для тех, кто покупает или продаёт недвижимость в другом городе.
Риелтор Анастасия Захарова: «Онлайн-сделки — это удобно»
Риелтор Анастасия Захарова рассказывает, что крупные агентства уже давно проводят сделки онлайн. Она отмечает, что оформление сделок онлайн — это очень удобно. Госключ можно выпустить двумя способами: либо подтвердить биометрию через «Госуслуги», либо воспользоваться загранпаспортом с биометрией. Процедура совсем несложная.
Для дистанционной продажи достаточно выпустить Госключ и подтвердить биометрию в банке. После этого все дальнейшие действия проходят онлайн. Покупатель находится в офисе агентства, а юрист проводит сделку удалённо. В результате уже на следующий день продавец получает деньги, а покупатель — квартиру.
При оформлении сделки оффлайн процесс может занять до пяти часов с учётом подготовки документов и ожидания в очереди. В то же время удалённый онлайн-вариант позволяет уложиться примерно в час.
Новая норма для рынка
Для отрасли в целом это сигнал, что цифровой формат перестаёт быть экспериментом и становится новой нормой. Банки, застройщики, агентства и онлайн-сервисы уже давно ориентируются на полностью дистанционные сделки. Теперь под эту модель постепенно подстраивается и законодательство.
С 1 июля 2026 года электронные сделки с недвижимостью станут ближе к обычному пользовательскому сценарию: меньше формальностей, меньше лишних визитов — и больше возможностей оформить всё дистанционно.