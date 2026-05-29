Омские производители нарастили экспорт животноводческой продукции

Управление Россельхознадзора по Омской области сообщило о рекордном росте экспорта продукции животного происхождения в 2026 году.
С начала года за рубеж поставлено 12 877 тонн товаров — это в 15 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года (847,8 тонны). Основную долю составили корма и кормовые добавки — 12 671 тонна, включая рапсовый жмых и цисты артемии. Молочной продукции (плавленые сыры и сухое молоко) экспортировано 206 тонн.
Ключевыми покупателями омской продукции стали Китай и Монголия. В регионе экспортные поставки осуществляют крупнейшие предприятия АПК, успешно прошедшие аттестацию на соответствие ветеринарным требованиям. В реестр экспортёров включено 440 хозяйствующих субъектов, ещё 237 предприятий внесены в реестр предприятий Таможенного союза.
