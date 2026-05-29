Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омские производители нарастили экспорт животноводческой продукции

Основной скачок обеспечили корма и кормовые добавки — за год отгрузки выросли с 847 тонн до почти 13 тысяч тонн.

Источник: Freepik

Управление Россельхознадзора по Омской области сообщило о рекордном росте экспорта продукции животного происхождения в 2026 году.

С начала года за рубеж поставлено 12 877 тонн товаров — это в 15 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года (847,8 тонны). Основную долю составили корма и кормовые добавки — 12 671 тонна, включая рапсовый жмых и цисты артемии. Молочной продукции (плавленые сыры и сухое молоко) экспортировано 206 тонн.

Ключевыми покупателями омской продукции стали Китай и Монголия. В регионе экспортные поставки осуществляют крупнейшие предприятия АПК, успешно прошедшие аттестацию на соответствие ветеринарным требованиям. В реестр экспортёров включено 440 хозяйствующих субъектов, ещё 237 предприятий внесены в реестр предприятий Таможенного союза.

Ранее мы рассказывали, что омские аграрии почти вдвое нарастили экспорт зерновых культур.