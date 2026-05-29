В Японии предупредили о рисках при покупке одного напитка

Любой порошковый чай матча может продаваться под видом элитного напитка, поскольку на этот напиток не существует единых критериев качества. Об этом РИА Новости рассказал эксперт Ре Ивамото.
По его словам, проблема в том, что нет критериев для оценки матчи как «хорошей» или «плохой», а также в отсутствии четкого определения «церемониального класса». Это позволяет без труда выдавать любой чай за «церемониальный» и продавать его под этим наименованием.
Ивамото привел в пример ситуацию, когда сырье, которое стоит всего 1000 иен (примерно 7 долларов) за килограмм, продают за целых 10 тысяч иен (около 70 долларов). Он считает, что это будет выгодно, но в будущем люди перестанут доверять японским продуктам.
Ранее врач Елена Павлова назвала зеленый чай и морс лучшими напитками в жару.
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.