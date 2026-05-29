Названы специалисты, которых в Казахстане ждет повышение зарплаты до 2,5 раза

В Казахстане утвердили план развития ветеринарии до 2030 года, которым предусмотрено увеличение заработной платы сотрудников ветеринарных организаций, передает NUR.KZ со ссылкой на правительство.

Источник: Nur.kz

По данным правительства, в Казахстане утвердили комплексный план развития ветеринарии на 2026−2030 годы. Ключевыми приоритетами станут борьба с особо опасными болезнями животных, повышение заработной платы ветеринарным специалистам, улучшение материально-технической базы веторганизаций и другие меры.

К 2030 году ожидается обновление и пополнение на 80% материально-технического оснащения территориальных подразделений и подведомственных организаций Министерства сельского хозяйства. Фонд оплаты труда для сотрудников ветеринарных организаций местных исполнительных органов вырастет от 1,5 до 2,5 раза.

Для охраны территории Казахстана от особо опасных болезней животных и сохранения эпизоотического благополучия страны функционируют 67 ветеринарных контрольных постов на приграничной территории.

В рамках цифровизации процессов разработаны и внедрены новые функционалы в информационную систему «Идентификация сельскохозяйственных животных». Они позволяют направлять первичные и достоверные данные напрямую в автоматическом режиме в основные информационные системы.

В рамках обеспечения прослеживаемости животноводческой продукции от «фермы» до «стола» реализуется модуль «Ветеринарно-санитарная экспертиза», к которому подключены объекты убоя, внутренней торговли и лаборатории. Ведется работа по поэтапному подключению к модулю объектов общественного питания.

Вся работа по цифровизации и автоматизации процессов будет продолжена в рамках комплексного плана. Реализация мероприятий плана позволит усилить лабораторную базу, расширить область аккредитации, укрепить государственный контроль за ввозимым и реализуемым внутри страны подконтрольным грузом, а также расширить экспортные возможности сельхозтоваропроизводителей.