ФССП намерена взыскать с Euroclear Bank 25 млрд рублей

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) собирается принудительно взыскать с Euroclear Bank 25,4 млрд руб. по 47 исполнительным производствам. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы ФССП.

С октября 2024 года на Euroclear Bank завели исполнительные производства об «иных взысканиях имущественного характера». Их основанием послужили исполнительные листы и судебные приказы, выданные арбитражными судами Москвы, Санкт-Петербурга и Татарстана. С мая 2024 года у банка также остался неоплаченным исполнительский сбор почти на 14,5 млн руб. Не входят в общую сумму еще 35 исполнительных производств, возбужденных с декабря 2023 года, сумма которых не указана.

В декабре 2025 года Центробанк подал в столичный арбитраж иск к бельгийскому депозитарию Euroclear на €200 млрд. Суд удовлетворил его в полном объеме, однако Euroclear отказался признать решение. На этой неделе суд обязал провести взыскание немедленно.