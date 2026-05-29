Самарцы получили возможность оформить пять новых налоговых вычетов в 2026 году

Член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин рассказал, какие пять налоговых вычетов могут оформить самарцы в 2026 году. Одним из них оказался вычет на занятия спортом. По закону за год можно вернуть до 19,5 тысячи рублей за занятия не только для себя и детей, но и за родителей-пенсионеров.