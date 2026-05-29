Самарцы получили возможность оформить пять новых налоговых вычетов в 2026 году

Член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин рассказал, какие пять налоговых вычетов могут оформить самарцы в 2026 году. Одним из них оказался вычет на занятия спортом. По закону за год можно вернуть до 19,5 тысячи рублей за занятия не только для себя и детей, но и за родителей-пенсионеров.
«С 2026 года семьи с двумя и более детьми могут вернуть часть уплаченного НДФЛ — разницу между фактически уплаченным налогом и налогом по ставке 6% с того же дохода. Заявление принимают с 1 июня по 1 октября. Успейте подать — это реальные деньги в семейный бюджет», — рассказал Чаплин.
Также в этом году упростили получение вычета за сдачу ГТО. Теперь вместо диспансеризации достаточно ежегодного профилактического медосмотра. Сумма вычета — 18 тысяч рублей, а вернуть можно до 2340 рублей (при ставке 13%).
Кроме того, семьи с двумя и более детьми освобождаются от НДФЛ при продаже жилья, если покупают квартиру большей площади. Льгота действует и для семей с недееспособными детьми любого возраста. Если ребенок родился после продажи квартиры, но до 30 апреля следующего года — льгота все равно сохраняется.
Помимо этого, с 2026 года вычет на обучение за границей больше не проблема, так как ввели специальные коды для оплаты: 333 — за свое обучение или обучение брата или сестры, 334 — за обучение детей.
Оформить вычет можно через работодателя, на сайте ФНС или декларацией 3-НДФЛ.