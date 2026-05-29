Для счастливой жизни красноярцам нужно в среднем 273 тыс. рублей в месяц

Мужчинам для счастья требуется заметно больше денег, чем женщинам: 309 против 240 тысяч рублей в месяц. Запросы растут с возрастом — если молодёжь до 24 лет называет сумму в 220 тысяч рублей, то респонденты 45 лет и старше — уже 285 тысяч, сообщает итоги опроса сервис. SuperJob. Россияне с высшим образованием для счастья хотели бы получать 297 тысяч рублей в месяц, тогда как обладателям среднего профессионального образования достаточно 238 тысяч. Те, кто зарабатывает до 100 тысяч рублей, оценивают счастливую сумму в 223 тысячи, а участники опроса с заработком от 150 тысяч рублей — в 337 тысяч. Среди мегаполисов первое место по уровню запросов вновь занимает столица — 295 тысяч рублей в месяц нужно москвичам для счастья. На вторую строчку поднялся Санкт-Петербург с результатом 282 тысячи. Замыкает тройку Владивосток, где счастливая сумма оценивается в 279 тысяч. Далее расположились Красноярск (273 тысячи), Екатеринбург (272 тысячи), Ростов-на-Дону (271 тысяча).